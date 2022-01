[CES 2022] Thermaltake dévoile les nouvelles variantes de la chaise de jeu ARGENT E700 en cuir véritable conçue par le Studio F. A. Porsche.



Thermaltake, la première marque de PC DIY haut de gamme pour le refroidissement, le matériel de jeu et les solutions de mémoire pour enthousiastes, est fière d'annoncer la poursuite de sa collaboration avec le Studio F. A. Porsche en dévoilant trois nouvelles chaises de jeu ARGENT E700 en cuir véritable colorées lors de l'exposition virtuelle Thermaltake Expo 2022 de janvier.







Thermaltake et le Studio F. A. Porsche ont réimaginé la chaise de jeu traditionnelle et l'ont portée à un niveau supérieur en termes de design esthétique, de qualité et d'ingénierie. Poursuivant l'objectif commun de cette collaboration, à savoir la recherche d'expériences inédites, Thermaltake a dévoilé trois nouvelles couleurs en édition limitée - turquoise, jaune Sanga et brun selle - lors du livestream de notre événement. L'ARGENT E700 a maintenant un total de 9 couleurs au choix, dont Glacier White, Space Gray, Storm Black, Ocean Blue, Flaming Orange et Racing Green. Les trois nouveaux modèles colorés présentent des finitions brillantes dans une couleur hautement saturée, faisant ressortir l'intensité des couleurs tout en maintenant la résistance aux rayures.







La sélection de couleurs s'inspire de scènes capturées dans notre vie quotidienne ; l'idée peut venir du ciel à l'océan, des flammes de votre cheminée aux gouttes de neige, et des voitures de course haut de gamme aux harnais de luxe. Thermaltake souhaite partager ces muses et apporter de l'inspiration en matière de couleurs aux espaces de nos utilisateurs ; l'E700 est un fauteuil moderne et élégant qui peut assurément illuminer votre espace et égayer l'atmosphère. Les options de couleurs uniques permettent aux utilisateurs d'assortir les couleurs et de créer leurs styles personnels, qu'il s'agisse d'un environnement de jeu ou de travail. Avec l'ARGENT E700, les utilisateurs peuvent construire une installation avec un châssis, une mémoire et des périphériques de refroidissement de la même couleur pour obtenir une installation à thème monochromatique. Grâce à la large gamme de couleurs disponibles, les utilisateurs qui aiment mélanger et assortir différentes couleurs peuvent opter pour une configuration à fort contraste.







Comme les six modèles lancés à l'automne, la série ARGENT E700 présente un mécanisme de synchro-basculement très ergonomique avec diverses options de réglage qui soutient parfaitement le corps de l'utilisateur. Toutes les fonctions sont intelligemment intégrées dans un design unique. Des matériaux de haute qualité tels que le cuir véritable et des pièces en aluminium finement traitées offrent au joueur un maximum de confort et de style. L'ARGENT E700 combine le meilleur des deux mondes - l'esthétique d'un siège baquet de course avec la fonctionnalité et l'élégance d'un fauteuil de salon ou de bureau moderne. Le luxueux et multifonctionnel fauteuil de jeu ARGENT E700 en cuir véritable vous permet de vous immerger totalement dans le monde virtuel du jeu ou de travailler confortablement pendant de longues heures.



Restez à l'écoute de l'exposition virtuelle Thermaltake Expo 2022 de janvier pour plus d'informations sur les nouvelles couleurs du fauteuil ARGENT E700 Real Leather Gaming Chairs.



