[CES 2022] EVGA annonce le périphérique de capture XR1 PRO.



Il est temps de streamer comme un pro avec la nouvelle carte EVGA XR1 PRO Capture. Capturez chaque moment de jeu comme il se doit avec un véritable Pass through 1440p@144fps/4K@60 FPS. Diffusez instantanément en streaming sans décalage ou capturez et enregistrez jusqu'à 4K@30 FPS et partagez avec le monde entier.







Configuration sans effort pour vous permettre de diffuser immédiatement. Plug and play, aucune installation de pilote n'est requise. Connectez un caméscope ou un appareil photo reflex numérique pour organiser des conférences Web, des réunions, des conférences ou des séminaires avec une qualité vidéo allant jusqu'à 4K@30 FPS. LEDS RVB personnalisables et mixeur audio intégré au bout de vos doigts grâce à la molette de commande EVGA XR1 PRO.



Voici la gamme :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP