[CES 2022] STEIGER DYNAMICS lance le châssis HTPC LEET III.



STEIGER DYNAMICS vient de sortir la troisième itération de son boîtier LEET HTPC, acclamé par la critique. À l'exception de quelques changements subtils mais élégants dans le design, le LEET III Chassis partage la même coque monobloc, brossée à la main et entièrement en aluminium qui a rendu ses prédécesseurs si emblématiques. Accompagné d'un écran LED frontal de 7 pouces, doté de notre propre application LEET Monitor, et d'un système de refroidissement liquide en boucle ouverte, le LEET III Chassis redéfinit le terme "boîtier de PC de salon de luxe".



















Le châssis LEET III est disponible dans les couleurs Space Black et Royale Silver. Mesurant 43,5 cm x 22,1 cm x 39 cm (LxHxP), soit un volume de 37,4 litres, la troisième itération du LEET Chassis bénéficie d'une disposition intérieure optimisée pour améliorer le flux d'air et augmenter la compatibilité des waterblocks GPU jusqu'aux cartes GeForce RTX 3090 Founders Edition et EVGA FTW3. L'entrée/sortie d'air latérale de 240 mm a été redessinée avec un maillage à résistance minimale, ce qui augmente le flux d'air et l'efficacité du refroidissement. Avec la capacité de gérer les dernières cartes graphiques NVIDIA série 30, ainsi que les derniers CPU Intel 12e génération et AMD Ryzen série 5000, le châssis LEET III a plus de flexibilité, de qualité et de potentiel que jamais.



Le châssis LEET est compatible avec les cartes mères jusqu'au facteur de forme E-ATX, peut accueillir 3 disques durs de 2,5 pouces, un lecteur Blu-ray de 5,25 pouces, ainsi que 4 disques durs de 3,5 pouces isolés des vibrations, refroidis par un ventilateur inaudible de 92 mm. Le panneau avant comprend deux connecteurs USB 3.0/3.1, un lecteur de cartes SDHC et des connecteurs audio HD en façade. Le châssis LEET III est livré avec tous les accessoires nécessaires tels que des vis de radiateur/ventilateur personnalisées, des joints de découplage de ventilateur en silicone personnalisés et des câbles de données SATA personnalisés.



Disponibilité et Prix



Le châssis LEET III est maintenant disponible à la commande auprès de STEIGER DYNAMICS pour 1 199 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP