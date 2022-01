[CES 2022] Thermaltake élargit la série Tower en ajoutant le châssis mid-tower Tower 500.



Thermaltake, la première marque de PC DIY haut de gamme pour le refroidissement, le matériel de jeu et les solutions de mémoire pour enthousiastes, est ravie de présenter les éditions Black et Snow du châssis The Tower 500, le premier facteur de forme mid-tower de la série The Tower, lors de l'exposition virtuelle Thermaltake EXPO de janvier 2022.











Héritant de l'aspect vertical bien connu et apprécié des utilisateurs, le Tower 500 a des dimensions de (H)608 x (L)388 x (P)388 mm, ce qui est plus grand que le châssis Tower 100 Mini-Tower mais plus petit que le châssis Tower 900 Supper-Tower. Comme les autres modèles de la série The Tower, le Tower 500 offre une vue panoramique grâce à ses trois fenêtres en verre trempé de 4 mm situées à l'avant, à gauche et à droite.











Ce châssis de taille moyenne offre une grande extensibilité matérielle, capable d'accueillir une carte mère E-ATX (12" x 13"), jusqu'à huit disques durs de 3,5", une carte VGA à trois fentes de 355 mm de long, tout en offrant un large éventail de possibilités lors du choix des composants de refroidissement, y compris un refroidisseur de CPU de 275 mm de haut et jusqu'à huit ventilateurs de 120 mm ou six de 140 mm.



En outre, les composants de refroidissement AIO et les configurations de refroidissement DIY sont compatibles, car la capacité intérieure permet aux utilisateurs de placer un radiateur de 280 mm sur le dessus et de 240 mm sur le dessous. Il est également plus facile pour les utilisateurs de comprendre comment acheminer les tubes avec un bloc d'eau et des radiateurs du même côté du châssis grâce à sa conception intérieure spacieuse. Tous vos composants puissants et magnifiques seront bien présentés grâce à sa vue panoramique.



Le châssis mi-tour Tower 500 devrait être disponible à la vente au deuxième trimestre 2022. Pour tous les passionnés de PC, en particulier ceux qui aiment la gamme de produits The Tower, restez à l'affût du premier Mid-Tower de la série !



TECHPOWERUP