[CES 2022] ASRock lance ses cartes graphiques Radeon RX 6500 XT.



ASRock, leader mondial dans la fabrication de cartes mères, de cartes graphiques et de mini PC, annonce aujourd'hui les nouvelles cartes graphiques des séries Phantom Gaming et Challenger basées sur les GPU AMD Radeon RX 6500 XT.



Conçues à partir du processus de fabrication en 6 nm et de l'architecture de jeu révolutionnaire AMD RDNA 2, les nouvelles cartes graphiques ASRock sont conçues pour rendre accessibles à un plus grand nombre de joueurs des expériences de jeu 1080p incroyables pour les titres AAA et e-sports les plus populaires. Elles offrent une bande passante élevée, un cache AMD Infinity à faible latence et une mémoire GDDR6 haute vitesse de 4 Go. Ils prennent également en charge Microsoft Windows 11 et Microsoft DirectX 12 Ultimate, la technologie AMD Smart Access Memory, la technologie d'upscaling AMD FidelityFX Super Resolution et d'autres fonctionnalités avancées qui offrent des expériences de jeu visuellement époustouflantes et à haut taux de rafraîchissement.



ASRock AMD Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming D 4 Go OC







La carte graphique haut de gamme ASRock AMD Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming D 4 Go OC dispose d'un design à double ventilateur pour une excellente performance de refroidissement, ainsi que d'un ventilateur axial à bandes unique pour maximiser le flux d'air. L'élégante plaque arrière en métal renforce la structure de la carte graphique et évite d'endommager la carte. L'apparence noire et rouge et les paramètres d'overclocking prédéfinis en usine font de la carte graphique ASRock AMD Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming D 4 Go OC un compagnon idéal pour les joueurs.



ASRock AMD Radeon RX 6500 XT Challenger ITX 4 Go







La carte graphique spéciale ASRock AMD Radeon RX 6500 XT Challenger ITX 4 Go est équipée d'un refroidisseur unique Challenger ITX à ventilateur unique et d'un grand ventilateur axial rayé pour offrir un flux d'air amélioré. En outre, les composants de la carte graphique en Super Alloy assurent une stabilité supérieure pour un fonctionnement à long terme. Avec sa taille compacte et ses nombreuses fonctionnalités utiles, la carte graphique ASRock AMD Radeon RX 6500 XT Challenger ITX 4 Go est un choix de premier ordre pour les amateurs de mini PC.



