[CES 2022] Palit lance les cartes graphiques GeForce RTX 3050 Dual et StormX Series.

[CES 2022] Palit lance les cartes graphiques GeForce RTX 3050 Dual et StormX Séries.



Palit Microsystems Ltd, partenaire autorisé de NVIDIA pour les cartes additionnelles, annonce les cartes graphiques GeForce RTX 3050 Dual et StormX Series. Le GeForce RTX 3050 apporte les performances et l'efficacité de l'architecture Ampère de NVIDIA à plus de joueurs que jamais et c'est le premier GPU de bureau de classe 50 à faire fonctionner les derniers jeux à tracé de rayon à plus de 60 FPS. Le RTX 3050 est équipé de cœurs RT de 2ᵉ génération pour le ray tracing et de cœurs Tensor de 3ème génération pour le DLSS et l'IA. Le ray tracing est la nouvelle norme en matière de jeux et le RTX 3050 le rend plus accessible que jamais.











La Palit GeForce RTX 3050 Dual Series est doté de deux grands ventilateurs de 90 mm pour des performances de refroidissement efficaces, et d'une grande zone de découpe sur la plaque arrière pour une ventilation thermique optimisée. Un éclairage RVB personnalisable est également décoré sur le côté du hauban pour que les joueurs puissent profiter d'effets lumineux minimalistes. La série StormX, compacte mais puissante, est également introduite dans la gamme de produits Palit GeForce RTX 3050. Ce boîtier incroyablement petit contient la puissance d'une carte graphique de taille normale. Avec seulement 17 cm de longueur, Palit StormX est parfait pour les systèmes à petit facteur de forme. Les joueurs peuvent bénéficier de 100% des performances d'une carte de taille normale tout en économisant de l'espace et en profitant de la portabilité.



TECHPOWERUP