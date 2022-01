[CES 2022] ASRock annonce la carte mère Z690 Taichi Razer Edition.



ASRock, le leader mondial des cartes mères, dévoile la Z690 Taichi Razer Edition, une carte mère intégrée Razer Chroma RGB alliant innovation et savoir-faire, prête à perfectionner l'écosystème Chroma RGB sur les derniers processeurs Intel Core de 12ème génération, et à mettre en lumière la solide relation entre ASRock et Razer. Razer Chroma RGB est le plus grand écosystème d'éclairage au monde pour les appareils de jeu, qui prend en charge plus de 500 appareils, 150 jeux intégrés en natif et plus de 15 millions d'utilisateurs dans le monde. L'intégration avec ASROCK permet une compatibilité universelle avec des milliers de composants RVB adressables (ARGB) directement dans l'écosystème.























"L'ASRock Taichi Razer Edition intègre des performances imbattables et des effets lumineux RVB irrésistibles, qui se rendent indispensables au PC en offrant une expérience de jeu extrêmement immersive !". déclare Chris Lee, Vice-président de la division Cartes mères et Moniteurs de jeu d'ASRock. "Nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée de continuer à faire briller la magie de Taichi-Chroma auprès des joueurs !".



"Avec l'ASRock Taichi Razer Edition, les joueurs disposent d'une nouvelle carte mère haut de gamme qui s'intègre directement dans l'écosystème immersif Razer Chroma RGB", déclare Richard Hashim, VP of Systems Growth chez Razer. "La ASRock Taichi Razer Edition exploite les meilleures performances de sa catégorie des derniers processeurs Intel Core 12e génération et offre une multitude d'options de personnalisation via Razer Chroma RGB, ce qui en fait le cœur essentiel de la construction de tout passionné de PC."



"Nous sommes très heureux de notre collaboration avec ASrock sur leur carte mère Z690 Tachi Razer Edition", a déclaré Eric Mclaughlin, vice-président du Client Computing Group et directeur général du Wireless Solutions Group chez Intel Corporation. "Cette nouvelle carte mère est équipée de notre nouvelle solution Intel KillerTM Wi-Fi 6E AX1690, qui permet de jouer sur PC en Wi-Fi avec une faible latence et de manière ultra réactive. En plus des excellentes fonctionnalités Killer que les joueurs adorent, les utilisateurs auront désormais la possibilité d'accéder à de nouveaux canaux sans fil exclusifs à haut débit de 6 GHz et de tirer parti de notre nouvelle fonctionnalité Intel Double Connect Technology pour deux connexions Wi-Fi simultanées, ce qui permet une vitesse plus rapide, une latence plus faible et une fiabilité accrue. "



La Z690 Taichi Razer Edition est la première carte mère intégrée Chroma au monde sur les processeurs Intel Core de 12e génération, qui offre une personnalisation de l'éclairage RVB avec 16,8 millions de couleurs et une suite d'effets lumineux uniques améliorant les expériences immersives des jeux. D'autre part, sa brillance technique va bien au-delà de toute carte mère concurrente dite innovante. Par exemple, la Z690 Taichi Razer Edition protège les données précieuses des utilisateurs contre les pirates grâce à un design unique appelé "Ports indépendants", qui peut être désactivé via le BIOS pour empêcher l'accès aux malwares et aux ransomwares, et assurer la sécurité des informations de manière conviviale ; en outre, elle fournit des "Ports de jeu Lightning" pour les joueurs extrêmes qui souhaitent un avantage matériel, qui utilisent 2 contrôleurs connectant la souris et le clavier séparément pour éliminer autant que possible la gigue et la latence.



Ne pas avoir de réserve de processeurs est la première étape pour une expérience de jeu merveilleuse. Le ASRock Z690 Taichi Razer Edition dispose d'une alimentation à 20 phases avec la dernière technologie SPS (Smart Power Stage) et d'un PCB 8 couches 2 oz, offrant le meilleur design VRM et la meilleure dissipation de chaleur pour alimenter les processeurs Intel haut de gamme. En outre, il est équipé de modules DIMM DDR5 renforcés de type SMD (surface-mount device) et d'un PCB à faible perte pour un incroyable potentiel d'OC de la DDR5. La technologie de montage en surface permet aux composants d'avoir des fils plus petits qui améliorent la force du signal et la capacité d'overclocking.



Les joueurs apprécient également l'Internet sans lag. Le Z690 Taichi Razer Edition est équipé de la toute nouvelle puce Intel Killer AX1690 Wi-Fi 6E, qui comporte 2 radios pour permettre une connectivité simultanée sur les bandes 2,4 GHz et 5/6 GHz. Avec Intel Killer E3100 Ethernet et Intel Killer AX1690 Wi-Fi 6E, c'est en quelque sorte "DoubleShot Pro X3" ! Les utilisateurs peuvent obtenir le débit agrégé de toutes les interfaces (Ethernet, Wi-Fi 2,4 GHz et Wi-Fi 5/6 GHz), et le trafic critique (jeux) sera envoyé sur l'interface optimale de manière intelligente.



Avec tout ce qui précède, l'ASRock Z690 Taichi Razer Edition est prête à s'imposer comme la meilleure carte mère de jeu, comme pratiquement aucune autre.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP