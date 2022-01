[CES 2022] GIGABYTE dévoile les cartes mères B660 et H610 les plus performantes.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, annonce aujourd'hui les cartes mères B660 et H610 qui offrent une plateforme formidable et flexible aux utilisateurs. Dotées d'un design VRM DrMOS à 16+1+1 phases, chaque phase pouvant supporter jusqu'à 60 ampères, et d'un design thermique entièrement couvert, la gamme GIGABYTE B660 et H610 peut parfaitement supporter les derniers processeurs Intel Core de 12e génération. Les deux configurations de mémoire DDR4 et DDR5 avec des fonctions XMP excitantes offrent des performances remarquables, ainsi que des performances de stockage supérieures, des extensions et un réseau flexible, la gamme GIGABYTE B660 et H610 offre des performances incroyables au-delà des attentes des utilisateurs.



















En partant des chipsets B560, Intel a introduit la fonction d'overclocking de la mémoire dans le dernier chipset B660 avec le support de la DDR4 et de la DDR5 qui a gagné la faveur des utilisateurs de la série B. Pour permettre une alimentation stable du CPU en fonctionnement à grande vitesse et pour améliorer l'overclocking XMP de la mémoire, les cartes mères GIGABYTE B660 AORUS et GAMING adoptent jusqu'à 16+1+1 phases d'alimentation avec 60 Amp par phase. La gamme AORUS est également équipée d'un dissipateur thermique à couverture intégrale et d'un tampon thermique de 5 W/mK pour une dissipation avancée de la chaleur et une meilleure stabilité de la zone VRM.



Les cartes mères GIGABYTE B660 continuent de supporter la DDR4 et la DDR5 du chipset Z690. Grâce à la conception exclusive du layout, les modèles compatibles DDR4 peuvent atteindre la vitesse impressionnante de 5600 MHz*, tandis que les modèles DDR5 bénéficient de la nouvelle architecture de mémoire pour offrir une efficacité énergétique élevée, une faible latence et une faible consommation d'énergie. En outre, les cartes mères GIGABYTE B660 DDR5 mettent à niveau plusieurs fonctionnalités avancées de la gamme Z690. La fonction "DDR5 Unlocked Voltage" permet de déverrouiller la plage de réglage de la tension native de la mémoire DDR5, ce qui permet aux utilisateurs d'atteindre une horloge mémoire plus élevée avec plus de stabilité.



En outre, le réglage du BIOS est optimisé en conséquence à un nouveau niveau, qui "DDR5 Auto Booster" peut augmenter la fréquence native de la DDR5 de 4800 MHz à 5000 MHz d'un simple clic et booster automatiquement vos mémoires après le chargement de Windows. Cela permet d'améliorer les performances en utilisation réelle. "DDR5 XMP Booster" permet aux utilisateurs de choisir rapidement parmi plusieurs profils d'overclocking de mémoire intégrés et pré-réglés. "XMP 3.0 User Profile" permet aux utilisateurs de créer et de graver eux-mêmes des profils XMP pour libérer les performances extrêmes des mémoires. Surtout, la fréquence de la mémoire des cartes mères GIGABYTE B660 DDR5 peut être augmentée jusqu'à 6000 MHz XMP.



Pour les utilisateurs qui prévoient d'améliorer les performances de leur système en renforçant la vitesse d'accès des périphériques de stockage, les modèles GIGABYTE B660 AORUS, GAMING M-ATX et supérieurs intègrent deux jeux de slots PCIe 4.0 M.2 avec au moins une protection thermique. Cette conception permet non seulement d'extraire les performances maximales à 7000 Mo/s du dernier contrôleur PCIe 4.0 SSD, mais les utilisateurs peuvent également améliorer la vitesse d'accès en configurant le RAID.



En ce qui concerne la connectivité, les cartes mères des séries GIGABYTE B660 AORUS, et GAMING sont équipées d'un réseau Ethernet 2.5Gb et d'un réseau WiFi 6/802.11ax pour le réseau le plus flexible. Avec une configuration appropriée, les utilisateurs peuvent profiter d'un réseau à large bande passante sans problème pendant la bataille en ligne ou le stockage en réseau. En ce qui concerne l'expansion externe, les cartes mères GIGABYTE select B660 adoptent l'USB 3.2 Gen2x2 Type C de 20 Gbps et la conception USB 3.2 Gen 2 Type-C en façade permet une vitesse de transmission plus rapide et plus efficace des stockages externes.



Les cartes mères GIGABYTE B660 et H610 ont été lancées sur le marché. Avec les cartes mères Z690, la robuste gamme GIGABYTE Intel 600 est le choix ultime pour les ordinateurs de bureau haut de gamme et de jeu.



TECHPOWERUP