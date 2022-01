[CES 2022] Acer lance de nouveaux ordinateurs portables de jeu dotés des derniers CPU et GPU.



Acer a annoncé le rafraîchissement de ses gammes d'ordinateurs portables de jeu Predator et Nitro, en commençant l'année avec de nouveaux modèles de Predator Triton 500 SE, Predator Helios 300 et Acer Nitro 5. Tous ces ordinateurs portables sont équipés des derniers processeurs Intel Core de 12e génération et des GPU NVIDIA GeForce RTX 30 Series Laptop, tandis que l'Acer Nitro 5 comprend également des options de processeurs AMD Ryzen 6000 Series. Ils sont également livrés avec un mois de Xbox Game Pass, ce qui permet aux joueurs d'accéder dès le premier jour aux titres les plus populaires et de jouer avec leurs amis, que ce soit sur PC ou sur console.



"Nos ordinateurs portables de jeu les plus populaires ont été mis à jour avec le dernier silicium annoncé au CES", a déclaré James Lin, directeur général, ordinateurs portables, IT Products Business, Acer Inc. "Combinez cela avec une technologie de refroidissement de pointe et des écrans à taux de rafraîchissement élevé et vous obtenez des ordinateurs portables passionnants que même les joueurs les plus exigeants vont adorer."



Predator Triton 500 SE







Le Predator Triton 500 SE (PT516-52s) est une "édition spéciale" d'ordinateur portable pour le jeu et le travail. À l'intérieur, un processeur Intel Core i9 de 12e génération, un GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti pour ordinateur portable et 32 Go de mémoire LPDDR5 à 5200 MHz offrent les performances extrêmes nécessaires aux derniers jeux. À l'extérieur, son esthétique spartiate entièrement métallique lui permet de s'intégrer parfaitement au lieu de travail ou à l'amphithéâtre. Avec une épaisseur de 19,9 mm (0,75 in) à son point le plus fin, l'ordinateur portable peut aller partout où les utilisateurs vont, tandis que jusqu'à 2 To de stockage PCIe Gen4 à haut débit offrent beaucoup d'espace pour les jeux et les fichiers.



Ce matériel puissant est soutenu par une technologie de refroidissement de pointe. L'ordinateur portable utilise un système à trois ventilateurs, dont deux ventilateurs AeroBlade 3D de 5e génération avec 89 pales métalliques chacun. La technologie Vortex Flow d'Acer redirige le flux d'air généré par ces ventilateurs vers les composants critiques, tandis que la mousse thermique placée stratégiquement, la graisse thermique en métal liquide sur le CPU et quatre caloducs améliorent encore le refroidissement. En dehors de l'amélioration des performances, cela signifie que les utilisateurs ne ressentiront pas la chaleur tout en profitant de la longue autonomie de la grande batterie de 99,98 Wh de l'ordinateur portable.



Le contenu est superbe sur l'écran de 16 pouces du Triton 500 SE. Les joueurs apprécieront le taux de rafraîchissement de 240 Hz et le temps de réponse de 3 ms de l'écran WQXGA (2560x1600), complété par la technologie NVIDIA G-SYNC pour la synchronisation des images. Les créateurs de contenu apprécieront la luminosité de 500 nits, la couverture à 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et le format d'image 16:10 qui améliore la productivité, ainsi que le lecteur de carte SD7.0 pour le téléchargement de contenu.



L'ordinateur portable fonctionne sous Windows 11 et dispose également d'une gamme complète de ports USB 3.2 Gen2, dont deux ports Thunderbolt 4 Type-C avec prise en charge de DisplayPort et de l'alimentation électrique, tandis qu'un port HDMI 2.1 rend possible la 4K@120 Hz en permettant aux utilisateurs de se connecter à un écran externe. Pour couronner le tout, un contrôleur Ethernet Intel Killer E3100G 2.5G, Intel Killer Wi-Fi 6E 1675 et Control Center 2.0 offrent aux utilisateurs une connectivité ultra-rapide.



Predator Helios 300







Le Predator Helios 300 (PH315-55) est un puissant ordinateur portable de jeu équipé d'une foule de matériel de haut niveau : Jusqu'à un processeur Intel Core i7 de 12e génération, un GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 ou NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 32 Go de mémoire DDR5-4800 MHz et jusqu'à 2 To de stockage PCIe Gen4 SSD RAID 0. Ce matériel musclé alimente un écran IPS QHD (2560x1440) de 15,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Grâce à un châssis remanié et épuré, l'extérieur de l'ordinateur portable est également superbe. Une fine barre lumineuse sous le repose-poignets (configurable via PredatorSense) permet à l'appareil de conserver son esthétique de joueur de manière un peu plus subtile.



Un double ventilateur, dont un ventilateur AeroBlade 3D de 5ème génération, permet au système de fonctionner au frais, grâce à la graisse thermique liquide en métal et à la technologie CoolBoost d'Acer. Une simple pression sur le bouton PredatorSense intégré permet aux utilisateurs de contrôler la vitesse du ventilateur via quatre modes de fonctionnement prédéfinis, tandis qu'une simple pression sur la touche Turbo intégrée permet de maximiser instantanément ces paramètres pour améliorer les performances de jeu. Le clavier rétroéclairé par mini-LED de l'ordinateur portable est doté d'une fonction RVB par touche.



Exécutant Windows 11, l'ordinateur portable est doté de la connectivité Killer DoubleShot Pro (E2600+1675i) et WiFi 6E, ainsi que d'un grand nombre de ports, notamment un port HDMI 2.1 pour la connexion à des écrans externes ou à des consoles, un port Thunderbolt Type-C et deux ports USB 3.2 Gen2, dont l'un permet aux utilisateurs de recharger un appareil mobile même si l'ordinateur portable est éteint.



Un modèle de 17,3 pouces (PH317-56) avec une dalle IPS (QHD 165 Hz ou FHD 165 Hz/144 Hz) est également disponible.



Acer Nitro 5



L'Acer Nitro 5 est un ordinateur portable de jeu qui offre aux joueurs tout ce dont ils ont besoin pour explorer et apprécier les derniers titres, avec un Intel Core i7 de 12e génération (AN515-58) et un GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Une paire d'emplacements SSD M.2 (PCIe Gen 4) offre un stockage massif, tandis que jusqu'à 32 Go de RAM DDR4 3200 offre aux joueurs une grande marge de manœuvre pour gérer plusieurs applications à la fois. Associé à une dalle QHD 165 Hz dont le temps de réponse est de 3 ms, le Nitro 5 offre un gameplay agréablement fluide. Pour plus de contrôle, Killer Ethernet E2600 et Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i permettent aux joueurs de faire en sorte que leur réseau donne la priorité au trafic de jeu pour une connectivité encore plus rapide lorsque chaque seconde compte.



Le Nitro 5 d'Acer peut également être équipé d'un processeur AMD Ryzen 6000 (AN515-46) et d'un GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti pour ordinateur portable, ainsi que de 32 Go de RAM DDR5 à 4800 MHz de dernière génération. Cette génération du Nitro 5 est proposée avec deux options, une dalle FHD 144 Hz ou une dalle QHD 165 Hz, toutes deux tirant parti de la technologie AMD FreeSync pour offrir un gameplay fluide sans déchirement de l'écran. En matière de stockage, le Nitro 5, équipé d'un processeur AMD, dispose de deux emplacements pour SSD M.2 PCIe Gen 4 (PCIe Gen4 x1, PCIe Gen3 x1).



Il est également livré avec Windows 11 et un châssis redessiné avec un double ventilateur de refroidissement, une prise d'air sur le dessus et le dessous du châssis, et quatre ports d'échappement. Les utilisateurs ayant besoin de plus ou moins de puissance de refroidissement peuvent contrôler la vitesse des ventilateurs avec l'application utilitaire NitroSense, une solution logicielle intégrée qui permet également aux utilisateurs d'overclocker leur CPU/GPU et de personnaliser l'éclairage du clavier RVB à 4 zones.



Pour compléter l'expérience de jeu, l'audio DTS:X Ultra approfondit leur immersion en délivrant des sons clairs qui peuvent être restitués dans un paysage sonore spatial en 3D. Cette technologie se traduit également par un avantage concurrentiel, permettant aux joueurs d'entendre exactement d'où vient leur adversaire. Les utilisateurs qui souhaitent jouer avec un casque et d'autres périphériques apprécieront la gamme complète de ports du Nitro 5, y compris HDMI 2.1 et la prise en charge de l'USB 3.2 Gen 1 et Gen 2. Le modèle alimenté par Intel comprend également un port Thunderbolt 4 Type-C. Le modèle alimenté par AMD comprend un port USB 4.



Une paire de modèles de 17,3 pouces (AN517-55, AN517-42) avec une dalle IPS (QHD/FHD 165 Hz, FHD 144 Hz) est également disponible.



Disponibilité et Prix



- Le Predator Triton 500 SE (PT516-52s) sera disponible en Amérique du Nord en mars, à partir de 2 299,99 USD, en EMEA en février, à partir de 3 499 EUR, et en Chine en février, à partir de 24 999 RMB.

- Le Predator Helios 300 de 15,6 pouces (PH315-55) sera disponible en Amérique du Nord en mai, à partir de 1 649,99 USD, dans la région EMEA en février, à partir de 2 299 EUR, et en Chine en février, à partir de 11 999 RMB.

- Le Predator Helios 300 de 17,3 pouces (PH317-56) sera disponible en Amérique du Nord en mars, à partir de 1 749,99 USD, dans la région EMEA en février, à partir de 2 399 EUR, et en Chine en février, à partir de 11 999 RMB.

- L'Acer Nitro 5 [processeur Intel, 15,6 pouces] (AN515-58) sera disponible en Amérique du Nord en mars, à partir de 1 049,99 USD ; dans la région EMEA en février, à partir de 1 549 EUR ; et en Chine en février, à partir de 9 499 RMB.

- Le Nitro 5 d'Acer [processeur AMD, 15,6 pouces] (AN515-46) sera disponible en Amérique du Nord en avril, à partir de 1 099,99 USD ; dans la région EMEA en avril, à partir de 1 599 EUR ; et en Chine en mars, à partir de 8 999 RMB.

- Le Nitro 5 d'Acer [processeur Intel, 17,3 pouces] (AN517-55) sera disponible en Amérique du Nord en avril, à partir de 1 099,99 USD ; dans la région EMEA en mars, à partir de 1 649 EUR ; et en Chine en février, à partir de 9 499 RMB.

- Le Acer Nitro 5 [processeur AMD, 17,3 pouces] (AN517-42) sera disponible en Amérique du Nord en mai, à partir de 1 149,99 USD, dans la région EMEA en avril, à partir de 1 699 EUR, et en Chine en mars, à partir de 8 999 RMB.



TECHPOWERUP