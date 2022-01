[CES 2022] Lenovo annonce les ordinateurs portables ThinkPad de la série Z.



Lenovo est ravie d'annoncer une nouvelle série d'ordinateurs portables ThinkPad aux designs progressifs et étonnants qui brisent le moule et introduisent de nouvelles couleurs et de nouveaux matériaux dans notre gamme d'ordinateurs portables professionnels haut de gamme. Les tout nouveaux ThinkPad Z13 et Z16 adoptent une philosophie de conception contemporaine ciblant un public d'utilisateurs professionnels différent.



Le nouveau design frappant reflète l'évolution des attitudes à l'égard de la technologie, de son impact sur l'environnement et de l'origine des composants bruts. Non seulement le design est censé offrir des accents de couleur premium individualisés tels que le bronze et le gris arctique, mais il présente également des matériaux plus durables tels que l'aluminium recyclé ou le cuir noir végétalien recyclé. La durabilité s'étend à l'emballage, qui est fabriqué à partir de bambou et de canne à sucre 100% recyclables et compostables, et l'adaptateur secteur utilise 90% de contenu post-consommation (PCC).











Les ThinkPad Z13 et Z16 seront parmi les premiers ordinateurs portables équipés des tout derniers processeurs AMD Ryzen PRO 6000 Series pour mobiles avec le processeur de sécurité Microsoft Pluton. Les performances et les fonctions de sécurité vont de pair et la méthodologie "secure-by-design" de Lenovo est renforcée par sa coopération avec AMD et Microsoft. S'appuyant sur l'approche par couches d'AMD PRO security, les processeurs AMD Ryzen 6000 Series sont les premiers processeurs x86 à intégrer le processeur de sécurité Microsoft Pluton pour une sécurité puissante de la puce au cloud sur les PC Windows 11. Le processeur de sécurité Microsoft Pluton est conçu et mis à jour par Microsoft et renforce les nouveaux PC Windows 11 en protégeant l'identité, les données et les applications des utilisateurs.



Collaboration exclusive entre Lenovo et AMD



En outre, Lenovo et AMD ont collaboré à la conception d'une plate-forme de pointe, rationalisant tous les aspects du système, du silicium au matériel et au logiciel. Le ThinkPad Z13, associé au processeur exclusif AMD Ryzen 7 PRO 6860Z, offre une expérience de collaboration suprême. Le processeur est optimisé pour offrir des performances audio et vidéo transparentes, maximiser la réactivité et offrir une autonomie incroyable dans des applications comme Teams et Zoom. Le ThinkPad Z16 peut également être configuré avec la nouvelle carte graphique discrète AMD Radeon RX 6500M, dotée des technologies AMD smart, qui stimule la productivité, permet la création de contenu avancé et les jeux occasionnels. Associé aux processeurs Ryzen, AMD Smart Shift Max offre une augmentation instantanée de la puissance du CPU et du GPU, et Smart Shift Eco est conçu pour optimiser l'efficacité de la batterie.



La forme rencontre la fonction



Alors que nous entamons les célébrations du 30e anniversaire du ThinkPad, nous sommes incroyablement fiers de l'héritage et du patrimoine que le ThinkPad s'est forgé et de notre volonté d'innover au profit de l'utilisateur final pour les décennies à venir. Nous sommes ravis de l'évolution significative du design de la série ThinkPad Z, mais surtout, les ThinkPad Z13 et Z16 continuent de faire écho aux principes fondamentaux de conception et d'ingénierie dont la marque est devenue synonyme.



Les principales caractéristiques de conception et de technologie ont été intégrées à la série ThinkPad Z pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Le minimalisme est délibérément sophistiqué et désirable. Les écrans ont été optimisés avec des bords ultra-fins et des rapports d'aspect 16:10 productifs. Les conférences audio et vidéo sont améliorées grâce à une nouvelle barre de communication qui abrite une meilleure webcam FHD avec un capteur plus grand de 1,4 µm et des microphones à double réseau. Un plus grand ForcePad haptique en verre de 120 mm qui s'intègre parfaitement au repose-poignet tout en verre est introduit pour une saisie rapide et facile et ceux qui sont familiers avec l'emblématique TrackPoint rouge verront une nouvelle fonctionnalité : Les habitués de l'emblématique TrackPoint rouge découvriront une nouvelle fonctionnalité : une double pression sur le TrackPoint pour lancer un menu rapide de communication permettant d'accéder rapidement aux paramètres courants de la caméra et du microphone.



Notre objectif est de ravir les utilisateurs finaux avec une apparence et un toucher distinctifs, en utilisant des matériaux recyclés et en tenant notre promesse d'une expérience exceptionnelle, et de rassurer les services informatiques avec des performances, une sécurité, une fiabilité et une facilité de gestion de classe entreprise.



Ne vous méprenez pas, les Z13 et Z16 sont des ordinateurs portables ThinkPad après tout et, en tant que tels, ils sont testés selon les normes MIL-Spec 810H et subissent les mêmes contrôles de qualité rigoureux que tous les ordinateurs portables ThinkPad, une étape fondamentale dans le développement des produits ThinkPad, surtout lorsqu'on utilise de nouveaux matériaux.



Disponibilité et Prix



- Le ThinkPad Z13 sera disponible à partir de mai 2022, à partir de 1 549 Dollars.

- Le ThinkPad Z16 sera disponible à partir de mai 2022, à partir de 2 099 Dollars.



TECHPOWERUP