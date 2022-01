[CES 2022] CORSAIR lance le nouveau CORSAIR ONE i300 avec Intel Core 12e génération et DDR5.



CORSAIR (NASDAQ : CRSR), fabricant mondial leader d’équipements hautes performances pour les joueurs, créateurs de contenu et passionnés d’informatique, a annoncé aujourd’hui le lancement de la plus récente addition à sa gamme primée de PC compacts CORSAIR ONE, le CORSAIR ONE i300. Ce système tire profit des tout derniers processeurs Intel Core 12e génération, avec un puissant Intel Core i9-12900K au lancement. Doté d’un assortiment de composants CORSAIR premium, dont une mémoire DDR5 VENGEANCE, réunis dans un boîtier au format incroyablement compact, le CORSAIR ONE i300 est un système de choix pour le gaming sur PC, les applications créatives et bien plus encore.







Le CORSAIR ONE i300 est un PC gaming aux performances de pointe dans un format unique et compact qui prend moins de place sur un bureau qu’un ordinateur portable. Son volume d’à peine 12 litres abrite un processeur Core i9 de la toute dernière génération d’Intel, prêt à fournir des vitesses extraordinaires et des performances de jeu remarquables, plus de 20 % plus rapides que les générations précédentes.



Le CORSAIR ONE i300, premier système CORSAIR ONE à être muni de la nouvelle plateforme DDR5, est équipé de jusqu’à 64 Go de mémoire DDR5 CORSAIR VENGEANCE avec des vitesses qui débutent à 4 400 MHz. Grâce à ses fréquences et capacités considérablement plus élevées, la mémoire DDR5 permet à votre système de garder la cadence avec les jeux les plus exigeants et les applications les plus complexes d’aujourd’hui et de demain.







Le système breveté de refroidissement liquide par convection du CORSAIR ONE gère aisément la chaleur engendrée par ses composants haut de gamme, dont un processeur Core i9-12900K, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 ou GeForce RTX 3080 Ti et jusqu’à 64 Go de mémoire DDR5 CORSAIR VENGEANCE.



Le CORSAIR ONE i300 comprend deux ports Thunderbolt 4 et des ports d’affichage pour accueillir jusqu’à quatre écrans 4K HDR en même temps. Grâce au CORSAIR ONE i300, vous pouvez vous plonger dans le rendu vidéo le plus avancé, gérer plusieurs tâches complexes simultanément ou profiter des jeux les plus exigeants du moment.



Disponibilité, garantie et tarifs



Le CORSAIR ONE i300 est disponible dès maintenant auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR. Pour obtenir des informations actuelles sur la disponibilité, reportez-vous au site Web de CORSAIR ou contactez un conseiller commercial ou un représentant des RP CORSAIR de votre région.



Le CORSAIR ONE i300 est vendu avec une garantie de deux ans et est secondé par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



Pour obtenir les tarifs exacts du CORSAIR ONE i300, reportez-vous au site Web de CORSAIR ou contactez un conseiller commercial ou un représentant des RP CORSAIR de votre région.



Pour plus d'informations sur le CORSAIR ONE i300 : Cliquez ICI.



