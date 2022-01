[CES 2022] INNO3D annonce la GeForce RTX 3050 TWIN X2/OC.



INNO3D, fabricant de composants multimédia haut de gamme et d'innovations, est heureux d'annoncer l'ajout de la carte INNO3D NVIDIA GeForce RTX 3050 TWIN X2/OC à la gamme RTX 30, alimentée par l'architecture avancée NVIDIA Ampere - refroidie par deux ventilateurs de 90 mm pour maintenir un niveau de température optimal lorsque cette carte alimente votre session de jeu.



Le GPU GeForce RTX 3050 met les performances et l'efficacité de l'architecture NVIDIA Ampere à la portée de tous les joueurs. Il s'agit du premier GPU de bureau de 50 ans capable d'alimenter les derniers jeux à tracé de rayon à plus de 60 FPS. Le RTX 3050 est équipé de cœurs RT de 2ᵉ génération pour le ray tracing et de cœurs Tensor de 3ᵉ génération pour le DLSS et l'IA. Le ray tracing est la nouvelle norme en matière de jeu et le RTX 3050 le rend plus accessible que jamais.



TWIN X2/OC Cooling







Nos cartes graphiques les plus populaires sont dans la spécification TWIN X2/OC et la INNO3D GeForce RTX 3050 n'échappe pas à cette règle. Avec deux grandes pales de ventilateur scythe de 90 mm et une surface de dissipateur thermique de 360477 mm² pour la version overclockée fournissant un excellent contrôle de la température permettant à la carte de fonctionner au niveau le plus optimal, pour la version OC overclockée en usine, ces caractéristiques de refroidissement sont particulièrement importantes afin que la carte puisse fonctionner à des vitesses d'horloge plus élevées sans sacrifier les performances de jeu. Pour protéger votre carte graphique d'un pliage involontaire, nous avons ajouté une plaque arrière INNO3D pour renforcer la carte qui vous permet de la placer dans n'importe quelle position sans souci.



