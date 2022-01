[CES 2022] ASUS annonce les cartes graphiques de la série NVIDIA GeForce RTX 3050.



ASUS annonce aujourd'hui cinq versions de la nouvelle carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050, apportant l'architecture Ampère de NVIDIA à un public plus large que jamais. Dotées de 8 Go de VRAM, d'un refroidissement robuste et d'une durabilité exceptionnelle, les nouvelles cartes ROG Strix GeForce RTX 3050 8 Go, ASUS Dual GeForce RTX 3050 8 Go et ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 8 Go sont prêtes à mettre à niveau les plates-formes de jeu du monde entier. Le GeForce RTX 3050 est le premier GPU de bureau de classe 50 à alimenter les derniers jeux à tracé de rayon à plus de 60 FPS. La RTX 3050 est équipée de cœurs RT de 2e génération pour le ray tracing et de cœurs Tensor de 3e génération pour le DLSS et l'IA.



ROG Strix GeForce RTX 3050 8 Go







Construit sur l'ADN de l'architecture Ampère de NVIDIA, le ROG Strix GeForce RTX 3050 8GB offre des performances de jeu puissantes, des températures fraîches et un niveau sonore très bas. Des découpes ciselées, des lignes angulaires et des accents métalliques confèrent au boîtier un air de maîtrise, tandis qu'un logo ROG RGB LED adressable sur la plaque arrière et une bande lumineuse sur toute la longueur permettent aux utilisateurs de coordonner le look de leur boîtier grâce à Aura Sync.



Le capot comprend un dissipateur thermique à 2,7 fentes conçu pour évacuer la chaleur des points chauds du GPU grâce à une plaque de base finie avec le procédé MaxContact. Cette finition améliore le contact avec la puce du GPU elle-même, augmentant le transfert de chaleur dans les heatpipes et les ailettes au-dessus. La plaque de base recouvre également les modules de mémoire GDDR6 de la carte pour les maintenir à des températures optimales.



Un trio de ventilateurs Axial-tech à neuf pales maintient un flux régulier d'air de refroidissement en mouvement à travers la pile d'ailettes à haute surface afin que le GPU puisse maintenir son plus haut niveau de performance tout au long d'une session de jeu. Pour minimiser les turbulences et concentrer le flux d'air sur les composants produisant de la chaleur, les ventilateurs latéraux tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La plaque arrière ventilée offre une assistance clé dans le processus de refroidissement en permettant à l'air chaud du dissipateur thermique d'entrer plus facilement dans la voie de circulation d'air naturelle du boîtier et une paire de connecteurs FanConnect II permet aux utilisateurs de dédier les ventilateurs du boîtier au contrôle du GPU afin qu'ils obtiennent les performances de refroidissement dont ils ont besoin pendant le jeu. Lorsque la carte graphique est au repos ou sous des charges légères, ses ventilateurs peuvent passer en mode 0 dB pour un fonctionnement silencieux.



La carte ROG Strix GeForce RTX 3050 est construite de A à Z pour maintenir un haut niveau de performance sur le long terme. Les condensateurs SAP II extra-durables sont prêts à supporter de lourdes charges en tandem avec des selfs et des MOSFETs de première qualité. La technologie d'assemblage Auto-Extreme - utilisée sur toute la gamme ASUS GeForce RTX 3050 - sélectionne, place et soude chaque composant sur le PCB de la carte sans aucune interaction humaine, pour une précision et une fiabilité maximales.



ASUS Dual and ASUS Phoenix GeForce RTX 3050











La solution de refroidissement à triple ventilateur du ROG Strix GeForce RTX 3050 8 Go offre une puissance de refroidissement suprême, mais un boîtier microATX ou Mini-ITX n'a peut-être pas les dimensions nécessaires pour la contenir. Pour les constructions plus petites, l'ASUS Dual GeForce RTX 3050 8 Go et l'ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 8 Go offrent les prouesses de jeu du GeForce RTX et d'excellentes performances de refroidissement dans des boîtiers compacts.



Le double GeForce RTX 3050 8 Go exploite une paire de ventilateurs avec le design éprouvé ASUS Axial-tech pour maintenir le flux d'air sur un réseau dense de caloducs et d'ailettes. La fonction 0 dB permet à ces ventilateurs de fonctionner en silence lorsque la charge et la température le permettent. Un éclairage subtil et un design minimaliste font de cette carte graphique un ajout discret à toute construction.



Pour une carte encore plus compacte, l'ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 8 Go offre la puissance de l'architecture Ampère de NVIDIA et s'adapte parfaitement aux machines de toutes tailles. Dotée d'une robuste plaque arrière en aluminium et d'un ventilateur Axial-tech, cette carte graphique offre les performances de jeu et de refroidissement que les utilisateurs exigent dans un boîtier mince et robuste.



Comme les cartes ROG Strix GeForce RTX 3050 8 Go, les cartes ASUS Dual et ASUS Phoenix sont équipées de la technologie d'assemblage ASUS Auto-Extreme pour garantir une fiabilité à long terme. Un revêtement spécial de protection conforme sur les circuits imprimés des cartes Phoenix va plus loin en les protégeant contre tout court-circuit potentiel causé par l'humidité, la poussière et les débris. ASUS soumet également ces cartes graphiques à un processus de validation éprouvant de 144 heures pour s'assurer que chacune d'entre elles est conçue pour tenir la distance.



Plus d'options pour GeForce RTX



La dernière génération de cartes graphiques NVIDIA apporte une multitude de nouvelles technologies pour améliorer les expériences de jeu. Si les joueurs sont encore sur la touche en regardant tout ce que les GPU de la série GeForce RTX 30 ont à offrir, c'est le moment idéal pour les mettre à niveau avec un ROG Strix GeForce RTX 3050 8 Go, un ASUS Dual GeForce RTX 3050 8 Go ou un ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 8 Go.



Disponibilité



Les cartes graphiques ROG Strix, ASUS Dual et ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 seront disponibles dans le monde entier à partir de fin janvier 2022.



TECHPOWERUP