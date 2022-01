[CES 2022] MSI annonce un mini-moniteur LED IPS rapide de 27 pouces à 300 Hz.



MSI, le premier fabricant mondial de véritable matériel de jeu, est fier d'élargir les possibilités matérielles pour tous les joueurs. Cette fois, nous avons l'honneur de vous présenter notre dernier moniteur de jeu - MEG 271Q Mini LED qui dispose de la technologie NVIDIA G-SYNC ULTIMATE et du contrôle breveté du rétroéclairage par mini LED. Ce moniteur est équipé d'un panneau IPS rapide avec une résolution WQHD spectaculaire et dispose d'un temps de réponse GtG de 1 ms avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz.



Il s'agit d'un monstre pour les joueurs compétitifs et la scène des sports électroniques. Profitez d'un gameplay extrêmement fluide et sans larmes grâce à la technologie NVIDIA G-SYNC ULTIMATE intégrée. La technologie brevetée de contrôle du rétroéclairage Mini LED vous offre une expérience de jeu époustouflante et un contraste incroyable grâce à plus de 500 zones de gradation locale. Toujours en train de s'améliorer, MSI continuera à se lancer des défis dans la conception de moniteurs de jeu et fera en sorte que vous ayez toujours une longueur d'avance sur vos adversaires.







Affrontez n'importe quel jeu sans déchirure, bégaiement, scintillement ou artefacts. G-SYNC ULTIMATE adapte dynamiquement la fréquence de rafraîchissement de l'écran à la fréquence d'images du GPU. Contrairement à d'autres solutions, son taux de rafraîchissement illimité prend en charge de zéro Hertz jusqu'au maximum supporté par l'écran LCD - vous pouvez donc compter sur des performances exceptionnelles dans chaque jeu.



Plus de 1000 mini LED sur l'unité de rétroéclairage et la technologie de contrôle du rétroéclairage brevetée par NVIDIA vous offrent une expérience de jeu de haut niveau. Le tout premier moniteur mini LED conçu pour les sports électroniques.



Les écrans NVIDIA G-SYNC avec Reflex disposent de l'unique analyseur de latence système au monde. Avec le mini-moniteur LED MEG 271Q, commencez chaque match en toute confiance, en sachant que votre PC fonctionne avec la latence système la plus faible possible.



TECHPOWERUP