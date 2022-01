[CES 2022] ASUS annonce les nouveaux moniteurs de jeu ROG Swift OLED 4K au CES 2022.



ASUS a annoncé aujourd'hui deux nouveaux moniteurs de jeu 4K OLED lors de son livestream ROG CES 2022 avec les ROG Swift OLED PG48UQ/PG42UQ. Les deux modèles mesurant 42 pouces et 48 pouces présentent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz avec un rapport de contraste de 1 000 000:1 et un temps de réponse GTG de 0,1 ms.







Les panneaux OLED couvrent 98 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et sont refroidis par un dissipateur thermique personnalisé et une disposition thermique interne. Les moniteurs incluent tous deux la prise en charge du HDR10 et des couleurs 10 bits, ainsi qu'un revêtement micro-texturé antireflet. La connectivité embarquée comprend deux ports HDMI 2.1 à 48 Gbps prenant en charge la fréquence de rafraîchissement variable et le mode Auto Low-Latency, en plus de x2 HDMI 2.0, x1 DisplayPort 1.4 et un hub USB.



Les ROG Swift OLED PG48UQ et PG42UQ seront disponibles à la vente dans le monde entier en 2022.



