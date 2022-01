AMD dévoile de nouvelles cartes graphiques mobiles haute performance pour les portables fins et légers avec une efficacité énergétique exceptionnelle et de nouvelles cartes graphiques PC

Lors de la diffusion en direct de Product Premiere 2022, AMD (NASDAQ: AMD) a dévoilé les dernières nouveautés et amélioration de sa gamme de cartes graphiques AMD Radeon™, offrant aux joueurs plus que jamais, une expérience de jeu incroyable.

La famille de cartes graphiques mobiles AMD Radeon RX 6000M Series s’agrandit avec l’ajout des Radeon RX 6850M XT, Radeon RX 6650M XT, Radeon RX 6650M, Radeon RX 6500M et Radeon RX 6300M, apportant un niveau de performance supérieur et propulsant les ordinateurs portables haut de gamme. AMD a également annoncé sa nouvelle gamme de cartes graphiques mobiles AMD Radeon RX 6000S — les AMD Radeon RX 6800S, Radeon RX 6700S et Radeon RX 6600S — optimisées pour proposer un jeu haute performance avec une efficacité énergétique exceptionnelle sur des ordinateurs portables toujours plus fins et légers, lesquels figurent parmi le segment du marché à la croissance la plus rapide.

Concernant ses cartes graphiques pour PC, AMD a annoncé les Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400, rendant accessible à plus de joueurs l'expérience des jeux AAA et titres esport en 1080p.

Toutes les nouvelles solutions graphiques AMD Radeon s'appuient sur l'architecture de jeu révolutionnaire AMD RDNA™ 2 et bénéficient de la technologie mémoire AMD Infinity Cache™ à bande passante élevée et à faible temps de latence, le tout accompagné de mémoire GDDR6 à haut débit. Microsoft Windows 11 et Microsoft DirectX® 12 Ultimate, la technologie de suréchantillonnage AMD FidelityFX™ Super Resolution (FSR) et d'autres fonctionnalités avancées participent à offrir des expériences de jeu visuellement époustouflantes avec un haut débit d'images.

De plus, AMD a présenté plusieurs nouvelles technologies intelligentes ainsi que la prochaine version de l'application AMD Adrenalin Edition™. Prévue pour être disponible au premier trimestre 2022, cette mouture comprendra AMD Radeon Super Resolution (RSR), une nouvelle technologie d'upscaling s'appuyant sur les pilotes et permettant d'atteindre des niveaux de performance accrus avec des visuels de haute qualité dans des milliers de jeux.

« De plus en plus de développeurs profitent de nouvelles fonctionnalités passionnantes pour créer des visuels incroyablement réalistes, nécessitant de nouveaux niveaux de puissance graphique » a déclaré Scott Herkelman, senior vice president general manager, Graphics Business Unit chez AMD. « Notre objectif est de faire en sorte que le plus de joueurs possible profite de ces jeux comme les développeurs l'avaient prévu. Nous sommes ravis de présenter un nouvel arsenal de produits et de technologies graphiques permettant à tout le monde de profiter des jeux époustouflants d'aujourd'hui, que ce soit chez soi ou en déplacement. »

La carte graphique AMD Radeon RX 6500 XT offre des performances de jeu en moyenne jusqu’à 35% plus rapides que la concurrence en 1080p avec les réglages élevés, tandis que l'AMD Radeon RX 6400 est conçue pour offrir un rendu incroyable aux jeux 1080p dans les systèmes OEM. Bénéficiant du procédé de fabrication en 6 nm pour des performances et une efficacité énergétique exceptionnelles, les cartes graphiques AMD Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400 offrent aux anciens et nouveaux joueurs PC un gameplay incroyable grâce aux fonctionnalités AMD Radeon avancées.

Plus d’informations sur la carte graphique AMD Radeon RX 6500 XT sont disponibles ici, et d’avantage d’informations sur la carte graphique AMD Radeon RX 6400 ici.

La nouvelle gamme de cartes graphiques mobiles AMD Radeon est conçue pour accéder aux jeux en déplacement avec un haut niveau de performances. Le nouveau GPU AMD Radeon RX 6850M XT, nouvelle tête d’affiche AMD Radeon RX 6000M Series, offre des performances de jeu épiques en 1440p pour les ordinateurs portables premium de nouvelle génération. Le GPU AMD le plus rapide pour les ordinateurs portables, offrant des performances de jeu 7 % plus rapides en moyenne que le précédent GPU mobile haut de gamme AMD Radeon RX 6800M.

Les cartes graphiques mobiles AMD Radeon RX 6000S Series offrent un équilibre idéal entre performances et efficacité pour des ordinateurs toujours plus fins, permettant des designs d'ordinateurs portables gaming pouvant peser moins de 2 kilogrammes et s'avérant jusqu'à 20 % plus légers que les appareils existants. Le puissant GPU AMD Radeon RX 6800S à 100 W, devrait offrir le nec plus ultra des jeux 1080p pour les ordinateurs ultrafins allant jusqu'à 100 FPS dans certains titres avec des paramètres maximum, et devrait offrir des performances supérieures à la concurrence de 10 % en moyenne sur une sélection de jeux en 1080p. Plus d’informations sur les GPUs mobile AMD Radeon RX 6600M et Radeon RX 6000S Series sont disponibles ici.

AMD continue d'améliorer sa suite logicielle, offrant des fonctionnalités qui participent à un gameplay réactif et à faible temps de latence avec des visuels haute-fidélité. La prochaine version, qui devrait être disponible au premier trimestre 2022, comprend AMD Radeon Super Resolution (RSR), une nouvelle technologie de suréchantillonnage spatiale. Basé sur le même algorithme qu'AMD FidelityFX Super Resolution, RSR libère de nouveaux niveaux de performances permettant des expériences de jeu à résolution quasi native dans n'importe quel titre qui s'exécute en mode plein écran exclusif avec AMD RDNA. Les fonctionnalités supplémentaires de la prochaine version du logiciel AMD comportent des mises à jour de l'application AMD Link (AMD Link 5.0), permettant aux utilisateurs de jouer à leurs jeux PC sur un téléphone, une tablette ou un PC Windows de presque n'importe où. La technologie AMD Privacy View, animée par Eyeware, est une nouvelle fonctionnalité qui devrait être disponible au cours du premier semestre 2022. Utilisant la technologie de pointe de suivi de la tête et des yeux d'Eyeware, elle offrira un niveau de confidentialité accru. Pour en savoir plus sur la dernière version AMD Software : Adrenalin Edition, cliquez ici.

Les ordinateurs portables AMD Advantage sont conçus pour offrir les meilleures expériences gaming, offrant de nouveaux niveaux de performances et de réactivité. Ils combinent les cartes graphiques mobiles AMD Radeon RX 6000M ou Radeon RX 6000S, l'offre logicielle AMD et les processeurs mobiles AMD Ryzen™ 5000 Series ou Ryzen 6000 Series avec des technologies intelligentes exclusives AMD sans oublier d'autres caractéristiques avancées lors de leur conception. AMD Advantage continuera son développement en 2022 avec l’arrivée de nouveaux processeurs AMD Ryzen et de cartes graphiques AMD Radeon et plus de 20 nouveaux modèles d'ordinateurs portables. De plus, plusieurs améliorations et ajouts au large panel de technologies intelligentes AMD sont pensés pour améliorer les performances et prolonger la durée de vie de la batterie sur les ordinateurs portables AMD Advantage, notamment :

L'Alienware m17 R5, un ordinateur portable AMD Advantage propulsé par un APU AMD Ryzen 6980HX et un GPU AMD Radeon RX 6850M XT devrait être disponible au deuxième trimestre 2022. D'autres ordinateurs portables dotés de la nouvelle carte graphique mobile AMD Radeon RX 6000M Series devraient être disponibles à partir du premier trimestre 2022 auprès des principaux revendeurs. Les ordinateurs portables équipés de cartes graphiques mobiles AMD Radeon RX 6000S devraient être disponibles à partir du premier trimestre 2022, y compris le ROG Zephyrus G14, le premier ordinateur portable AMD Advantage de 14 pouces propulsé par un APU AMD Ryzen 9 6900HS et un GPU AMD Radeon RX 6800S.

Les cartes graphiques AMD Radeon RX 6500 XT devraient être disponibles auprès des partenaires AMD, notamment ASRock, ASUS, BIOSTAR, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX et Yeston et chez les détaillants mondiaux à partir du 19 janvier 2022. La carte graphique est annoncée à un prix suggéré de 199 $ US. Elle devrait également être disponible dans les systèmes des OEM et intégrateurs à partir du premier trimestre 2022. Les systèmes OEM avec carte graphique AMD Radeon RX 6400 devraient être disponibles dans le courant du premier semestre 2022.