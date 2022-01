[CES 2022] ASUS annonce la souris de jeu sans fil ROG Chakram X au CES 2022.



ASUS a annoncé aujourd'hui la souris de jeu ROG Chakram X équipée du capteur optique ROG AimPoint lors de son livestream ROG CES 2022.















La Chakram X comprend le premier capteur de souris de jeu ROG avec un taux de sondage de 8000 Hz et un DPI réglable de 100 à 36 000 avec une déviation CPI de <1%. La souris est dotée d'un nouveau joystick détachable qui peut fonctionner en mode analogique et numérique, ainsi que de 11 touches de raccourci configurables, dont quatre boutons latéraux et un éclairage RVB à 9 zones.



L'ASUS ROG Chakram X pèse 127 g et sera disponible à la vente dans le monde entier au premier trimestre 2022.



TECHPOWERUP