[CES 2022] ASUS annonce de nouveaux claviers ROG Gaming au CES 2022.



ASUS a annoncé aujourd'hui deux nouveaux claviers de jeu de taille normale lors de son livestream ROG CES 2022 avec le ROG Strix Flare II Animate et le ROG Strix Flare II. Les claviers sont dotés de commutateurs mécaniques ROG NX disponibles en rouge, brun et bleu, associés à des capuchons de touches PBT Doubleshot et à une mousse insonorisante.















Ils présentent également un taux d'échantillonnage de 8000 Hz et un temps de réponse de 0,125 ms, ainsi que des commandes multimédia et des repose-poignets dédiés. Le ROG Strix Flare II Animate dispose aussi d'un écran LED AniMe Matrix personnalisable, de commutateurs remplaçables à chaud et d'un éclairage RVB sur le repose-poignets.



Les ROG Strix Flare II Animate et ROG Strix Flare II seront disponibles à la vente fin janvier 2022 pour 219.99 Dollars et 179.99 Dollars respectivement.



TECHPOWERUP