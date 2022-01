[CES 2022] NVIDIA lance les GeForce RTX 3050 et RTX 3090 Ti.



NVIDIA a lancé aujourd'hui la carte graphique de bureau GeForce RTX 3050, positionnée un cran en dessous de la RTX 3060. Elle est basée sur le même silicium 8 nm "GA106" que la RTX 3060, mais avec un tiers de ses multiprocesseurs (SMs) désactivés. Alors que le "GA106" possède physiquement 3 840 cœurs CUDA, seuls 2 560 d'entre eux sont activés sur la RTX 3050. La RTX 3060 n'est pas non plus au maximum, avec 3 584 cœurs. La mémoire est un autre élément clé de différenciation entre la RTX 3050 et la RTX 3060. La RTX 3050 dispose de 8 Go de mémoire GDDR6 sur un bus mémoire de 128 bits, tandis que la RTX 3060 dispose de 12 Go de mémoire sur 192 bits.







Dans les spécifications de référence, l'horloge du GPU de la RTX 3050 est augmentée jusqu'à 1780 MHz. Avec une puissance de carte typique de 130 W, la carte peut se contenter d'un connecteur PCIe à 6 broches, mais NVIDIA a fait du 8 broches le standard. Le cas d'utilisation typique de la RTX 3050 serait le jeu en 1080p avec le ray tracing RTX activé, mais avec le DLSS également ajouté au mélange. Sans ray tracing, elle devrait être capable de gérer les titres AAA à 1080p avec des paramètres assez élevés. Disponible à partir du 27 janvier 2022, la RTX 3050 est proposée à partir de 249 Dollars.







La GeForce RTX 3090 Ti est le nouveau "BFGPU" de la société, un produit phare. Tout comme la RTX 3090, elle sera disponible à la fois en tant que produit "Founders Edition" conçu par NVIDIA et en tant que carte personnalisée. Dans son avatar Founders Edition, la carte présente un nouveau connecteur d'alimentation à 16 broches, capable de fournir une énorme quantité d'énergie. Cela est nécessaire car la RTX 3090 Ti a une puissance typique de 450 W, soit 100 W de plus que son prédécesseur.







La RTX 3090 Ti exploite au maximum le plus grand silicium GeForce "Ampère" de NVIDIA, nom de code "GA102". Cela signifie que les 10 752 cœurs CUDA, 84 cœurs RT et 336 cœurs Tensor sont tous activés. En regardant de plus près les spécifications, vous remarquerez que le nombre de cœurs CUDA n'est pas beaucoup plus élevé que les 10.496 de la RTX 3090 pour justifier l'augmentation massive de la puissance.



C'est parce que NVIDIA a également mis à niveau le sous-système de mémoire. Bien que la quantité de mémoire reste inchangée à 24 Go, la société utilise des puces mémoire GDDR6X plus rapides de 21 Gbps, alors que la RTX 3090 utilise des puces de 19,5 Gbps. Le troisième point de développement, qui selon nous est le plus grand contributeur à la consommation d'énergie, est la fréquence du GPU Boost, qui est maintenant de 1860 MHz, contre 1695 MHz sur la RTX 3090.



NVIDIA devrait lancer la RTX 3090 Ti en janvier 2022, la société n'a pas encore fixé de prix.



TECHPOWERUP