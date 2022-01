[CES 2022] ASUS annonce de nouveaux casques de jeu ROG au CES 2022.



ASUS a annoncé aujourd'hui deux nouveaux casques de jeu lors de son livestream ROG CES 2022 avec le ROG Fusion II 500 et le ROG Fusion II 300. Ces casques sont tous deux dotés d'un convertisseur numérique-analogique ESS 9280 Quad haute résolution associé à des haut-parleurs ASUS Essence de 50 mm pour offrir une expérience sonore surround 7.1 virtuelle.







Ils sont également dotés d'un éclairage RVB ASUS Aura adressable et de microphones intégrés à formation de faisceau avec suppression du bruit par l'IA. Le Fusion II 500 offre de nombreuses options de connectivité, notamment 3,5 mm, USB-C et USB-A, ainsi qu'une molette de contrôle du volume du jeu et du chat, tandis que le Fusion II 300 est limité à USB-C et USB-A.



Disponibilité et Prix



Le ROG Fusion II 500 (179 Dollars) et le ROG Fusion II 300 seront tous deux disponibles à la vente dans le monde entier au premier trimestre 2022.



TECHPOWERUP