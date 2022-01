[CES 2022] Razer annonce les tout nouveaux ordinateurs portables de jeu Blade au CES 2022.



Razer, la première marque de style de vie pour les joueurs (Hong Kong Stock Code : 1337), démarre l'année 2022 avec de nouveaux modèles d'ordinateurs portables de jeu Razer Blade, dont le Razer Blade 14, le Razer Blade 15 et le Razer Blade 17. Les ordinateurs portables les plus rapides du monde pour les joueurs et les créateurs sont équipés des GPU NVIDIA GeForce RTX 30 Series Laptop récemment annoncés, jusqu'à un RTX 3080 Ti, rendant les nouveaux Blade meilleurs que jamais, maintenant livrés avec Windows 11. Tous les nouveaux ordinateurs portables de jeu Razer Blade sont également équipés d'une mémoire DDR5 révolutionnaire, offrant des vitesses d'horloge fulgurantes jusqu'à 4800 MHz, soit une augmentation de fréquence de 50 % par rapport à la génération précédente.



















"La série Razer Blade continue d'être le meilleur ordinateur portable de jeu en offrant des performances dignes d'un ordinateur de bureau en déplacement ", déclare Travis Furst, directeur de l'unité commerciale Systems de Razer. "De plus, nous avons permis aux créateurs de travailler n'importe où avec des écrans magnifiques, des pilotes NVIDIA Studio disponibles et des CPU jusqu'à 14 cœurs. Les utilisateurs pourront choisir le modèle ou la configuration qui correspond le mieux à leurs besoins de jeu ou de création, tout en bénéficiant des dernières et des meilleures technologies graphiques, de mémoire et de traitement. "



Les ordinateurs portables NVIDIA GeForce RTX sont basés sur l'architecture révolutionnaire Ampère, avec des RT Cores de 2ème génération pour le ray tracing et des Tensor Cores de 3ème génération pour le DLSS et l'IA.



Avec le nouveau GPU GeForce RTX 3080 Ti pour ordinateur portable, la catégorie phare des GPU 80 Ti est pour la première fois disponible sur les ordinateurs portables. Doté de 16 Go de mémoire GDDR6, la plus rapide jamais livrée dans un ordinateur portable, le RTX 3080 Ti offre des performances supérieures à celles du TITAN RTX de bureau. La nouvelle GeForce RTX 3070 Ti est jusqu'à 70 % plus rapide que les ordinateurs portables RTX 2070 SUPER et peut fournir 100 images par seconde en résolution 1440p.



De plus, la nouvelle 4e génération de technologies Max-Q, avec CPU Optimizer, Rapid Core Scaling et Battery Boost 2.0, améliore encore l'efficacité, les performances et l'autonomie de la batterie.



Lean, Mean, et Razer Green



Les Razer Blade 14, 15 et 17 sont alimentés par les avancées de pointe d'AMD ️ et d'Intel ️. Le Blade 14 revient avec la nouvelle génération de processeurs AMD️ Ryzen ️ 6000 Series. Chaque configuration offre le processeur Ryzen ️ 9 6900HX ultra-rapide, ce qui permet d'offrir des jeux AMD parmi les plus puissants possibles sur un appareil mobile.



Le Blade 15 et le Blade 17 sont tous deux équipés des tout nouveaux processeurs Intel Core ️ 12e génération de la série H, jusqu'à un Intel Core ️ i9-12900H avec un nouveau nombre de 14 cœurs par rapport à la génération précédente de 8 cœurs. Les processeurs Intel de 12e génération apportent un nouveau design révolutionnaire avec une architecture hybride performante qui associe des cœurs performants à des cœurs efficaces, offrant aux utilisateurs la liberté de chatter, de naviguer, de diffuser, d'éditer, d'enregistrer et de jouer. La toute nouvelle génération de processeurs Intel Core i9 affichera des fréquences élevées allant jusqu'à 5,0 GHz.



Chaque Razer Blade est imaginé de manière unique avec un châssis exemplaire en aluminium fraisé CNC et des composants personnalisés de haute qualité, ce qui donne un ordinateur portable de jeu qui ne ressemble à aucun autre sur le marché. Conçus pour le bien-être du joueur, les nouveaux Blade présentent un clavier au design rafraîchi, avec des touches légèrement plus grandes, rendant l'expérience de frappe plus ergonomique que jamais. Le design révisé comprend également des haut-parleurs découpés au laser, un design de charnière raffiné avec un profil plus fin et une ventilation supplémentaire avec des pieds en caoutchouc bien conçus pour créer des voies d'air de refroidissement pratiques.



Blade 14 : L'ultime ordinateur portable de jeu de 14 pouces



L'ordinateur portable de jeu de 14 pouces le plus puissant de 2021 est de retour et plus puissant que jamais. Le nouveau Razer Blade 14 combine le dernier processeur AMD️ Ryzen ️ 9 avec une mémoire DDR5 améliorée de 16 Go pour créer un appareil de jeu ultra-rapide qui surpasse la génération précédente. Le Blade 14 continue d'être un appareil remarquablement fin, léger et compact avec des performances impeccables, maintenant emballé avec de nouveaux raffinements pour rendre un grand ordinateur portable de jeu encore meilleur. Avec un commutateur MUX nouvellement implémenté, le Blade 14 voit ses performances de jeu augmenter en utilisant le GPU discret pour piloter les jeux sur l'écran interne. Le Razer Blade 14 rejoint également les membres de sa famille un peu plus grands avec l'ajout du même revêtement résistant aux empreintes digitales et une webcam IR 1080p qui prend en charge Windows Hello, rendant les appels vidéo deux fois plus clairs qu'auparavant.



Blade 15 : Puissance. Performance. Perfection



En plus d'offrir les derniers chipsets NVIDIA GeForce et Intel, le Razer Blade 15 revient avec des écrans de pointe pour tirer le meilleur parti du matériel le plus récent. Le Blade 15 continuera à offrir le meilleur de la technologie d'affichage, y compris les configurations Full HD 360 Hz et QHD 240 Hz, ainsi qu'une toute nouvelle configuration UHD 144 Hz. Le nouvel écran IPS-Grade présente des taux de rafraîchissement améliorés, par rapport aux 60 Hz des générations précédentes, tout en couvrant simultanément 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3, pour offrir une clarté et un contraste superbes lors des jeux ou de la création. Doté des processeurs les plus puissants, d'écrans repoussant les limites et d'une mémoire ultra-rapide, le Razer Blade 15 est l'ordinateur portable de jeu par excellence.



Blade 17 : conçu pour les professionnels



Les créateurs professionnels et les joueurs à la recherche de l'ultime remplacement d'un ordinateur de bureau ne doivent pas chercher plus loin, car le nouveau Razer Blade 17 est livré avec des avancées spécialement choisies en matière d'audio et de puissance. Le Razer Blade 17 met l'accent sur la musique et le jeu, avec huit haut-parleurs au total, contre quatre précédemment, ce qui signifie que les créateurs peuvent saisir les moindres détails du mixage audio, même sans haut-parleurs ou casques dédiés. Avec la plate-forme NVIDIA Studio, les créateurs bénéficient également de l'accélération RTX dans plus de 70 applications créatives parmi les plus populaires et une suite d'applications exclusives : NVIDIA Omniverse, Broadcast et Canvas. Profitez d'un plus grand nombre d'heures de jeu que jamais lorsqu'il est débranché ou en déplacement grâce à la batterie interne de 82WHr, soit 10WHrs de plus que les générations précédentes. Et lorsque vous emmenez le Blade 17 en déplacement, le voyage est plus facile que jamais car il est maintenant livré avec un nouveau chargeur 280 W alimenté par GaN, donnant aux utilisateurs l'accès à encore plus de puissance dans une taille comparable à la brique d'alimentation moyenne de 180 W.



Caractéristiques classiques et Razer Care étendu



Les nouvelles itérations des Razer Blade 14, 15 et 17 sont livrées avec Windows ️ 11 préinstallé, avec tous ses avantages prévalents en matière de jeu, notamment DirectStorage, Xbox GameBar et Xbox Game Pass. Les côtés de chaque Razer Blade sont garnis d'une variété d'entrées, selon le châssis, allant de l'USB-C à l'HDMI 2.1 en passant par un lecteur de cartes SD UHS-II à haute vitesse, afin que les utilisateurs puissent se connecter à tout, sans chasser pour un dongle.



Les claviers des trois Razer Blades sont alimentés par Razer Chroma RGB qui peut être personnalisé pour la productivité ou le jeu avec des haut-parleurs frontaux pour que le travail et le jeu restent amusants et engageants. Les trois nouveaux Razer Blade continuent de fournir un son immersif pour un paysage sonore à 360 degrés lors de l'écoute de films, de musique ou de jeux avec le THX certified THX Spatial Audio sur n'importe quel casque analogique ou les haut-parleurs du dispositif.



En outre, la nouvelle génération de Razer Blades bénéficiera d'une nouvelle garantie prolongée de la batterie pouvant aller jusqu'à 2 ans, afin de garantir aux utilisateurs que leurs Blades sont pris en charge à chaque étape du processus par le service et l'assistance Razer.



Pour en savoir plus sur les tout nouveaux Razer Blades, rendez-vous sur razer.com/gaming-laptops.



