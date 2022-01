[CES 2022] Thermaltake dévoile le châssis Divider 550 TG Ultra.



Thermaltake, la marque de premier plan en matière de boîtiers, de systèmes de refroidissement, de périphériques de jeu et de solutions de mémoire pour les passionnés de PC, est ravie de dévoiler le Divider 550 TG Ultra, le premier châssis Thermaltake doté d'un écran LCD permettant aux utilisateurs de surveiller les informations en temps réel du PC et d'afficher des GIF ou des images personnalisées, lors de l'exposition virtuelle Thermaltake EXPO de janvier 2022.











Premier boîtier doté d'un écran LCD dans la collection Thermaltake, le Divider 550 TG Ultra est un châssis mid-tower ATX doté d'un écran LCD de 3,9" sur le panneau frontal. Le Divider 550 TG Ultra est un châssis ATX mid-tower doté d'un écran LCD de 3,9 pouces sur le dessus du panneau avant, offrant une nouvelle façon de surveiller les performances de votre PC tout en affichant votre propre personnalité. En se concentrant à la fois sur la fonction et l'apparence, le Divider 550 TG Ultra offre une vue claire comme le cristal grâce à un panneau latéral en verre trempé sur le côté gauche qui permet aux utilisateurs d'afficher et d'admirer tous les composants de leur construction ; sur le côté droit, il conserve les caractéristiques uniques de la série Divider en incorporant un design spécial de panneau latéral triangulaire symétrique et fournit une meilleure extraction thermique grâce aux petits trous sur le panneau latéral.















Le Divider 550 TG Ultra prend en charge les derniers composants PC et le matériel le plus performant et offre une plus grande flexibilité dans la disposition des composants. Les utilisateurs peuvent choisir de placer leur GPU verticalement ou horizontalement sans avoir besoin de pièces supplémentaires et choisir de monter les radiateurs à différents endroits. En outre, trois ventilateurs ARGB de 120 mm sont préinstallés et peuvent être synchronisés avec ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync et ASRock Polychrome.



En outre, le Divider 550 TG Ultra permet aux utilisateurs de percevoir à la fois les informations du PC pour la surveillance en temps réel et des GIF ou des images personnalisées via l'écran LCD. Avec le logiciel Thermaltake TT RGB PLUS 2.0, il est possible de montrer son propre style en paramétrant des effets d'éclairage personnalisés et en téléchargeant des GIFs personnels et des photos préférées.



Il est également recommandé de l'associer aux produits de refroidissement Thermaltake tels que le refroidisseur liquide tout-en-un Floe RC Ultra 240/360 pour la mémoire et le processeur ou le refroidisseur liquide tout-en-un TOUGHLIQUID Ultra 240/360 pour le processeur. De cette façon, les GIF personnalisés peuvent s'envoler à travers les écrans LCD pour atteindre une visualisation encore plus étonnante.



TECHPOWERUP