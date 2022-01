[CES 2022] Les nouveaux téléviseurs LG redéfinissent l'expérience de visionnage et d'utilisation grâce à des fonctionnalités et des technologies inégalées.



LG Electronics USA (LG) a dévoilé aujourd'hui sa gamme de téléviseurs la plus avancée et la plus impressionnante à ce jour, avec en tête les exceptionnels téléviseurs OLED 2022 de la société. Grâce à des technologies d'imagerie puissantes et à un webOS amélioré offrant encore plus de fonctions et de services intelligents, les derniers modèles de LG devraient élever l'expérience de visionnage et d'utilisation comme jamais auparavant.







Leader du marché mondial des téléviseurs haut de gamme depuis neuf ans et lauréat du CES Innovation Award pendant huit années consécutives, le téléviseur OLED de LG a remodelé le segment des téléviseurs haut de gamme pour devenir le premier choix de millions de consommateurs dans le monde. Les téléviseurs OLED utilisent des pixels auto-éclairants qui peuvent être allumés et éteints individuellement pour offrir des noirs parfaits, des couleurs incroyablement réalistes et un contraste infini. Sans rétroéclairage, l'OLED est plus fin et plus léger que toute autre technologie d'affichage, ce qui permet de créer des facteurs de forme sans précédent tels que des téléviseurs pliables et enroulables.







Doté du panneau OLED avancé de LG, le nouveau modèle de la série G2 est dans une classe à part. Prochaine étape de l'évolution de l'OLED, la technologie OLED evo présente sur les deux séries G2 et certaines séries C2 offre une luminosité plus élevée pour des images ultra réalistes avec une clarté et des détails étonnants. Alimentée par le nouveau processeur intelligent α (Alpha) 9 Gen 5 de LG, la technologie Brightness BoosterTM de l'entreprise permet aux téléviseurs de la série G2 d'offrir une luminosité accrue grâce à une meilleure dissipation de la chaleur et à un algorithme plus avancé.







La série 2022 G2 de LG présente un nouveau modèle de 83 pouces et le premier modèle OLED de 97 pouces au monde, qui viennent compléter les téléviseurs de 55, 65 et 77 pouces déjà présents dans la gamme. La série LG G2 offre un design raffiné avec son attrayant design Gallery affleurant les murs. La série C2 de LG offre la sélection la plus diversifiée de tailles d'écran avec un total de six pour 2022 : le premier téléviseur OLED de 42 pouces au monde, idéal pour les jeux sur console et PC, en plus des options de 48, 55, 65, 77 et 83 pouces. Cette série de téléviseurs OLED présente des bords plus fins pour une expérience visuelle plus immersive, en plus de donner au téléviseur un design plus élégant.



Plus rapide et plus intelligent



Au cœur de la plupart des nouveaux modèles de téléviseurs de LG, l'α 9 Gen 5 exploite l'apprentissage profond pour améliorer les performances de mise à l'échelle et donner aux images à l'écran une qualité plus tridimensionnelle en distinguant les éléments de premier plan et d'arrière-plan les uns des autres. L'α9 Gen 5 étend également les capacités de la fonction AI Sound Pro de LG pour offrir aux téléspectateurs un son plus réaliste en permettant aux haut-parleurs intégrés des téléviseurs de produire un son surround virtuel 7.1.2.



Une interface utilisateur améliorée



La dernière version de la plateforme Smart TV innovante de LG donne vie à l'expérience utilisateur sur les nouveaux téléviseurs de LG, offrant un maximum de confort et une découverte plus facile du contenu. Le webOS 22 de la société introduit des profils personnels afin que les utilisateurs puissent profiter d'une expérience visuelle plus personnalisée. Dans chaque profil, les utilisateurs peuvent configurer un accès rapide à leurs services de streaming préférés, obtenir des recommandations de contenu personnalisées en fonction de leur historique de visionnage et recevoir des alertes en temps réel pour suivre leurs équipes sportives favorites. La connexion aux profils peut être effectuée soit à partir du navigateur du téléviseur, soit à partir d'un smartphone équipé de NFC Magic Tap.



Le NFC Magic Tap peut également être utilisé pour reproduire l'écran d'un appareil mobile sur un téléviseur LG. Les téléspectateurs peuvent refléter le contenu d'un téléviseur LG à un autre dans la maison grâce à la fonction Room To Room Share, qui permet de visionner du contenu par câble ou par satellite sur un autre téléviseur LG via le Wi-Fi, sans décodeur supplémentaire. Autre nouveauté pour 2022, Always Ready transforme un téléviseur LG en écran multimédia lorsqu'il n'est pas utilisé. Facilement configurable dans le menu SETTINGS, Always Ready s'active en appuyant sur le bouton d'alimentation de la télécommande LG pour transformer l'écran en une toile numérique permettant de mettre en valeur des œuvres d'art, de suivre l'heure ou d'écouter de la musique.



Qui plus est, la mise à niveau de ThinQ AI permettra aux téléviseurs 2022 de LG de devenir de véritables hubs domestiques intelligents. En plus de fournir aux utilisateurs un contrôle vocal sans effort, et une compatibilité avec d'autres appareils alimentés par ThinQ, ThinQ AI offre désormais une prise en charge de Matter, une nouvelle norme industrielle pour une maison intelligente plus sécurisée et connectée de manière transparente, qui permettra aux téléviseurs LG de fonctionner comme un contrôleur pour les appareils connectés.



Une qualité d'image exceptionnelle



Reconnus par les consommateurs, les experts en technologie et les plus grands noms de l'industrie cinématographique, les téléviseurs LG OLED continuent de placer la barre plus haut en matière de qualité d'image. Les panneaux des gammes OLED 2022 ont été certifiés par l'agence mondiale de tests de produits Intertek pour une fidélité des couleurs et un volume des couleurs à 100 %. Les téléviseurs LG OLED sont uniques dans leur capacité à faire correspondre les couleurs du contenu source original et à exprimer toutes les couleurs avec précision, quelle que soit la luminosité des images affichées. Tous les téléviseurs OLED 2022 de LG sont certifiés sans scintillement par TÜV Rheinland et Underwriters Laboratories, et sans éblouissement par UL. Les panneaux OLED de LG ont également été reconnus par TÜV Rheinland pour leurs performances en matière de faible lumière bleue et sont les premiers au monde à répondre aux exigences de faible émission de lumière bleue d'Eyesafe, une agence de normalisation sanitaire basée aux États-Unis. Non seulement les téléviseurs LG permettent aux créateurs d'apprécier plus facilement leur précision, mais ils permettent également aux clients de regarder des films comme leurs créateurs l'ont prévu, puisqu'ils ont été les premiers en 2021 à proposer le passage automatique au mode Filmmaker lorsqu'on profite du contenu d'Amazon Prime Video.



Inégalé dans les jeux



LG OLED a été le premier téléviseur OLED à prendre en charge la compatibilité NVIDIA G-SYNC et le premier téléviseur OLED 8K à offrir des jeux 8K avec les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 30. Avec son temps de réponse de 1 milliseconde, son faible décalage d'entrée et jusqu'à quatre ports HDMI prenant en charge de multiples fonctions HDMI 2.1, il n'est pas surprenant que le téléviseur LG OLED soit le choix idéal pour les fans de jeux sur console et PC. Grâce à la prise en charge des plateformes de jeu en nuage NVIDIA GeForce NOW et Google Stadia, les joueurs peuvent commencer à s'amuser en connectant simplement une manette compatible.



Nouveauté pour 2022, les clients LG peuvent facilement sélectionner et basculer entre les fonctions spécifiques aux jeux et les préréglages d'affichage directement à partir du menu Game Optimizer du téléviseur. Le menu Game Optimizer permet un accès rapide au nouveau Dark Room Mode, qui ajuste la luminosité de l'écran pour une meilleure expérience de jeu lorsque les lumières sont éteintes. Les paramètres pour G-SYNC Compatible, FreeSync Premium et le taux de rafraîchissement variable (VRR) sont facilement accessibles depuis le menu Game Optimizer. De plus, un nouveau mode sport rejoint les préréglages pour les jeux de tir à la première personne, les jeux de rôle et les jeux de stratégie en temps réel, offrant plus de détails pour encore plus de réalisme.



LG QNED MINI LED



Démontrant son leadership continu dans le domaine des téléviseurs LCD, LG dévoile également une gamme étendue de téléviseurs QNED pour 2022. Dotée de la technologie Quantum Dot NanoCell propre à LG, cette nouvelle gamme offre une reproduction des couleurs exceptionnelle avec un volume de couleur de 100 %. Capable de fournir des couleurs riches et précises dans les zones les plus claires et les plus sombres d'une scène, le mini téléviseur LED QNED de LG est capable d'un contraste étonnant grâce à la technologie de gradation de précision de LG. Tous les modèles à partir de la série QNED90 sont certifiés pour une cohérence des couleurs à 100 % afin que les téléspectateurs voient la même image de haute qualité à chaque fois, même sous différents angles de vue.



EXPÉRIENCE INTERACTIVE



En 2022, LG redéfinit également le rôle de la télévision avec l'ajout de nouveaux services qui facilitent des expériences plus personnelles et interactives à la maison.



LIVENow - L'application primée LIVENow donne accès à des concerts, des spectacles, des sports et d'autres événements en direct en ligne auxquels les utilisateurs peuvent participer activement et qu'ils peuvent regarder. Avec LIVENow, LG TV devient une passerelle vers de nouvelles expériences virtuelles, offrant la possibilité de profiter de concerts avec des amis et la famille et avec des fans du monde entier.



1M HomeDance - Pour ceux qui veulent danser comme leurs idoles K-Pop préférées, LG TV présente l'application 1M HomeDance. Créée en collaboration avec 1MILLION Dance Studio, l'une des équipes de chorégraphie les plus populaires de K-Pop, l'application propose une large sélection de tutoriels pour aider les utilisateurs à perfectionner leurs mouvements. Les utilisateurs peuvent vérifier leur forme avec le mode caméra tout en dansant avec les chorégraphes professionnels de 1MILLION, ou faire une pause, s'asseoir et regarder leurs clips de danse préférés.



LG Fitness - LG présente également sa toute première plateforme de santé, LG Fitness, pour aider les utilisateurs à profiter d'un mode de vie plus sain à la maison. Les utilisateurs peuvent trouver le programme d'entraînement idéal en se basant sur les recommandations du système ou créer le leur en choisissant parmi une variété d'options telles que le HIIT rapide, les étirements du corps entier ou la méditation guidée, entre autres, en suivant leur activité et leurs progrès sur le tableau de bord de l'application.



Independa - Avec l'arrivée d'Independa, les téléviseurs de LG peuvent même aider les utilisateurs à s'occuper des membres de leur famille à distance ou à aider les personnes âgées à être plus indépendantes. Premier service de télésanté pris en charge par les téléviseurs LG, Independa présente une interface intuitive qui permet aux utilisateurs de lancer facilement une conversation vidéo avec un soignant ou d'accéder à un menu de services professionnels pertinents. Des notifications contextuelles permettent de savoir quand quelqu'un appelle et des alertes personnelles peuvent être configurées pour plus de rappels. Toutes les notifications et alertes sont intégrées à webOS, de sorte qu'elles sont toujours à portée de regard. Les services professionnels disponibles sur Independa comprennent notamment Dentulu (consultation dentaire en ligne), Capital Rx (plateforme de pharmacie à prix réduit), Coverdell (prestations d'assurance dentaire), WebMD (vidéos éducatives de qualité médicale) et Sprio100 (programmes de remise en forme pour les seniors).



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



