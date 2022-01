AMD (NASDAQ: AMD) a annoncé, lors de l’évènement 2022 Product Premiere diffusé en direct, la nouvelle gamme de processeurs AMD Ryzen™ 6000 à destination des ordinateurs portables. Ils proposent la toute nouvelle architecture de cœur « Zen 3+ » qui se distingue par sa très haute efficacité et ses extrêmes performances et embarquent sur la puce la nouvelle architecture graphique AMD RDNA™ 2. Les nouveaux processeurs AMD Ryzen 6000 Series profitent qui plus est du procédé de fabrication de TSMC en 6nm et offrent des niveaux inégalés de performances s’agissant du graphique intégré notamment pour le jeu AAA en 1080p. À cela s’ajoutent des fonctionnalités à la pointe et une autonomie sans précédent. AMD a également annoncé les nouveaux processeurs Ryzen™ 7 5800X3D à destination des PC fixes avec technologie AMD 3D V-Cache™ pour des performances jeu au summum, dominant la concurrence. AMD a également montré le nouveau processeur Ryzen™ 7000 Series bénéficiant de l’architecture « Zen 4 » et utilisant le nouveau socket AMD AM5.

« AMD est à l’avant-garde de l’innovation dans l’industrie PC proposant des expériences inédites pour les créateurs, les professionnels et les joueurs. » déclare Saeid Moshkelani, senior vice president general manager, Client business unit, AMD. « Les nouveaux processeurs AMD Ryzen 6000 Series offrent une efficacité et une autonomie remarquables, des graphiques imbattables et des performances optimisées pour proposer le meilleur qu’AMD puisse offrir à chaque utilisateur d’ordinateur portable ».



Processeurs AMD Ryzen 6000 Series Tout a commencé avec l’architecture « Zen » et les processeurs AMD Ryzen 6000 Series utilisent maintenant des cœurs de type AMD « Zen 3+ », lesquels sont optimisés pour proposer un étonnant niveau de performance par watt. Il s’agit des processeurs AMD Ryzen les plus rapides à date, avec des fréquences allant jusqu’à 5 GHz2, pour des vitesses de traitement jusqu’à 1,3 fois plus rapides et des graphiques jusqu’à 2,1x plus rapides que les 5000 Series. Le cœur « Zen 3+ » offre puissance et efficacité grâce à de nouvelles fonctions de gestion de l’énergie qui ajustent rapidement la fréquence mais aussi de nouveaux états de sommeil profond permettant d’économiser de la batterie. Face à la précédente génération de processeurs AMD Ryzen, les processeurs AMD Ryzen 6000 Series consomment jusqu’à 30% d’énergie en moins pour la vidéo conférence. Ainsi l’autonomie des processeurs Ryzen 6000 Series peut atteindre jusqu’à 24h en lecteur de films sur une simple charge, le tout dans un ordinateur portable frais et silencieux. Munis d’un maximum de 8 cœurs haute performance, chacun capable de gérer plusieurs tâches simultanément pour proposer un traitement de 16 threads, les processeurs AMD Ryzen 6000 Series offrent des performances ultimes aux ordinateurs portables fins et légers, avec des gains de performance allant jusqu’à 11% en simple thread, et 28% en multithread face à la génération précédente.



Graphique AMD RDNA 2 Les processeurs AMD Ryzen 6000 Series sont les premiers processeurs mobiles à disposer de l’architecture RDNA™ 2 pour la solution graphique intégrée. Avec des performances graphiques jusqu’à deux fois supérieures à la génération précédente, il s’agit de la première solution graphique embarquée au monde à permettre de jouer avec fluidité à la plupart des jeux PC en Full HD. Les processeurs Ryzen 6000 Series bénéficient d’un tout nouveau moteur d’affichage offrant de très hautes résolutions et taux de rafraichissement. Les performances des AMD Ryzen 6000 Series sont jusqu’à 70% plus rapides dans les jeux AAA face à la concurrence. Les écrans Dynamic HDR sont pris en charge, et la technologie AMD FreeSync™ permet de conserver une parfaite fluidité.



Nouvelle plateforme, nouvelles fonctions En plus des performances, de l’efficacité et des graphiques exceptionnels, les processeurs AMD Ryzen 6000 Series étrennent une toute nouvelle plateforme qui offre les technologies et fonctions les plus avancées :

- Mémoire DDR5 pour des performances accrues,

- Support périphérique avec PCIe® 4.0 et USB4®,

- Annulation du bruit de fond par intelligence artificielle,

- Puissantes solutions Wi-Fi™ 6E signées Qualcomm et MediaTek, Les processeurs AMD Ryzen 6000 Series sont les premiers processeurs x86 à pleinement prendre en charge les fonctions de sécurité de Windows 11 avec le processeur de sécurité Microsoft Pluton offrant un système sûr et une sécurité allant de la puce au Cloud. A cela s’ajoutent les autres fonctions AMD, comme le processeur AMD Secure et la technologie AMD Memory Guard qui font des processeurs AMD Ryzen 6000 Series les processeurs x86 les plus innovants au monde.



Caractéristiques : gamme grand public AMD Ryzen Mobile 2022 Au sommet de la gamme, les processeurs AMD Ryzen HX-Series offrent des performances optimales dans des formats fins et légers avec une incroyable puissance graphique. Pour les utilisateurs en quête de performance pour leurs déplacements, les processeurs AMD Ryzen 6000 U-Series constituent le choix idéal pour un équilibre parfait entre puissance et efficacité. Une gamme de processeurs AMD Ryzen 5000 Mobile Series revivifiée propose des performances améliorées avec l’inclusion des technologies processeurs Zen 3 et sera également disponible en 2022. Les premiers ordinateurs portables avec processeurs AMD Ryzen 6000 Series sont attendus pour une disponibilité auprès des principaux partenaires OEM comme Asus, Dell et HP dès le mois de février 2022. Tout au long de l’année, AMD s’attend à une large disponibilité avec plus de 200 ordinateurs portables grand public et professionnels basés sur la famille de processeurs Ryzen 2022.



Processeurs AMD Ryzen PRO 6000 Series Les processeurs AMD Ryzen 6000 PRO Series sont également attendus pour le début 2022 et continueront de s’appuyer sur une liste de premières technologiques avec de nouvelles fonctions pour être à la pointe des expériences premium sur des plateformes du même calibre. Profitant de l’architecture AMD « Zen 3+ » et du procédé de fabrication 6nm, les processeurs AMD Ryzen avec technologies PRO offrent également une suite de fonctions de sécurité, des outils de gestion ainsi qu’une stabilité et une fiabilité de classe entreprise, comme attendu par les professionnels et décideurs IT. Avec AMD, Lenovo introduira ce printemps son nouvel ordinateur portable professionnel ultra premium, le ThinkPad Z, bénéficiant des processeurs AMD Ryzen PRO 6000 Series. Lenovo et AMD ont travaillé étroitement pour un design de plateforme à la pointe, des performances audio et vidéo irréprochables, une réactivité maximale, une expérience collaborative idéale ou encore des fonctionnalités de sécurité améliorées avec le processeur Microsoft Pluton et Lenovo ThinkShield.



Processeur AMD Ryzen 7 5800X3D avec technologie AMD 3D V-Cache AMD a également annoncé un nouveau venu dans la famille à succès des processeurs AMD Ryzen 5000™ Series, avec le premier processeur AMD Ryzen doté de la technologie AMD 3D V-Cache™ pour des expériences gaming incroyables. Disposant de l’architecture « Zen 3 », le processeur Ryzen 7 5800X3D est le processeur gaming le plus rapide au monde, offrant des performances moyennes 5% supérieures en jeu et en 1080p dans une sélection de jeux face à la concurrence.



Caractéristiques AMD Ryzen 7 5800X3D



Cœur « Zen 4 » et socket AM5 AMD a fait la démonstration des processeurs Ryzen 7000 Series qui seront basés sur l’architecture « Zen 4 » en 5nm et disponibles dans le courant du second semestre 2022. Les processeurs Ryzen avec architecture « Zen 4 » seront complétés par l’introduction sur le marché d’un tout nouveau socket AMD : AM5.



Prise en charge partenaires

« Le partenariat d'Acer avec AMD nous permet de continuer à repousser les limites pour les joueurs », a déclaré James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. « L’utilisation par nos systèmes des dernières technologies processeur améliore l'expérience de jeu en donnant aux clients les performances dont ils ont besoin pour jouer - et gagner. »

« Nous sommes ravis que nos ordinateurs portables soient motorisés par les nouveaux processeurs AMD Ryzen pour offrir aux joueurs des visuels incroyables et des performances extraordinaires », a déclaré Shawn Yen, Product Management Director of Gaming Business Unit, ASUS. « Grâce à notre partenariat avec AMD, ASUS s'efforce d'offrir une expérience utilisateur exceptionnelle et de redéfinir le jeu mobile haute performance. »

« Grâce au partenariat avec AMD, nous avons débuté un voyage pour faire avancer le jeu PC sur le chemin de l'innovation. Le résultat est un ordinateur portable Alienware qui se veut définir la catégorie et qui repousse les limites en matière de performance et d'expérience intelligente », a déclaré Vivian Lien, Vice President, Alienware. « Avec la dernière technologie de processeur AMD Ryzen qui équipe nos ordinateurs portables Alienware m17/m15 R5 - dont l'ordinateur portable de jeu AMD Advantage™ 17 pouces le plus puissant au monde - les utilisateurs peuvent s'attendre à des performances et à une puissance de jeu à la hauteur des exigences de tous les titres de jeux modernes. »

« Notre partenariat avec AMD renforce notre portefeuille PC sur tous les segments et nous aide à offrir continuellement plus de choix et d'innovations de pointe à nos clients », a déclaré Luca Rossi, President of Intelligent Devices Group (IDG), Lenovo. « Avec un besoin accru pour une réactivité supérieure en déplacement et des expériences de divertissement qui secouent la maison, Lenovo s'efforce de poursuivre sa mission consistant à fournir une technologie plus intelligente pour tous. »

« Nous sommes fiers de notre collaboration étroite avec AMD pour créer des appareils qui offrent des expériences de vidéoconférence plus immersives s’agissant de travail hybride », a déclaré Andy Rhodes, global head of commercial systems displays, HP Inc. « Grâce aux dernières innovations en matière de technologies processeur, les gens peuvent s'attendre à un mix parfait de performances, d'autonomie et à des fonctionnalités améliorées pour aider les gens à collaborer et à créer où qu'ils soient. »

« Il est clair que le travail à distance est une tendance de fond, rendant le besoin de sécurité pour chaque appareil à travers le monde plus important que jamais », a déclaré David Weston, director enterprise and OS security, Microsoft. « Après une étroite collaboration avec AMD, nous sommes fiers d'avoir intégré le processeur de sécurité Microsoft Pluton aux processeurs AMD Ryzen 6000 Series, apportant une sécurité renforcée au cœur des nouveaux PC Windows 11. »

