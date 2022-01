MSI dévoile sa gamme complète de cartes graphiques GeForce RTX 3050

MSI, fabricant parmi les leaders dans le secteur du hardware pour joueurs et utilisateurs exigeants, dévoile sa nouvelle gamme de cartes graphiques basées sur les GPUs NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050, alliant dernières technologies graphiques, PCB haute performance et refroidissement supérieur. Grâce à une architecture efficace et performante, la GeForce RTX 3050 — première carte graphique dans ce positionnement de la gamme à propulser les derniers jeux en Ray Tracing à plus de 60 fps — offre les performances et l'efficacité de l’architecture NVIDIA Ampere au plus grand nombre. La RTX 3050 est équipée de RT cores de seconde génération pour le Ray Tracing et de Tensor cores de troisième génération pour le DLSS et l’IA. Ainsi dotée, elle rend le Ray Tracing — nouveau standard dans le jeu vidéo — plus accessible que jamais. Comme tous les GPUs de la série RTX 30, la RTX 3050 prend en charge les trois innovations GeForce : NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex et NVIDIA Broadcast, accélérant notamment les performances et améliorant la qualité d'image. Avec le Ray tracing en temps réel, ces technologies constituent le fondement de la plate-forme de jeu GeForce, offrant des performances et des fonctionnalités inégalées aux jeux et joueurs du monde entier.



GAMING SERIES MSI équipe la toute nouvelle RTX 3050 du refroidissement emblématique TWIN FROZR 8 de la gamme GAMING Series. Continuant sur la lancée de la génération précédente, le design à double ventilateur a été encore amélioré, notamment grâce aux ventilateurs TORX 4.0 et au concept de pales reliées par paire sur leur partie supérieure, afin de former un anneau et ainsi faire converger le flux d’air vers le dissipateur TWIN FROZR 8. Grâce à des techniques aéro et thermodynamiques innovantes, le dissipateur thermique est optimisé pour une dissipation efficace, permettant ainsi de maintenir le système à bonne température tout en gardant des performances élevées. Le tout nouveau design des cartes graphiques met en exergue les éblouissantes LEDs Mystic Light RGB intégrées au sein de la carte. L’éclairage est facilement contrôlable et synchronisable depuis les composants compatibles grâce à la dernière mouture du logiciel MSI Dragon Center.



VENTUS 2X SERIES La gamme VENTUS 2X Series accueillera également la GeForce RTX 3050. Elle est ici améliorée avec les célèbres ventilateurs TORX FAN 3.0 de MSI, dans une configuration à double ventilateur. Le design des VENTUS, tourné vers les performances, est pourvu des éléments essentiels pour briller que ce soit en jeu ou pour le travail. Un système de refroidissement puissant, couplé à une backplate en aluminium brossé et à une esthétique industrielle, font de la VENTUS une carte adaptée à toutes les configurations.



AERO ITX SERIES La puissance d’une carte graphique plein format dans une taille incroyablement réduite. La GeForce RTX 3050 de la gamme MSI AERO ITX Series utilise un ventilateur unique haute performance, auquel s’ajoute un dissipateur compact et efficace afin d’offrir une dissipation thermique optimisée. Les cartes graphiques AERO ITX Series seront parfaites pour des boîtiers au faible encombrement, s’intégrant dans presque tous les PC et garantissant des expériences de jeu immersives.



MSI AFTERBURNER MSI Afterburner est l’utilitaire d’overclocking de carte graphique le plus connu et le plus utilisé dans le monde qui vous offre un contrôle total de votre carte. Afterburner vous offre un boost de performances pour profiter d’une expérience plus fluide grâce au gain de FPS.



Disponibilité Les nouvelles cartes graphiques MSI GeForce RTX 3050 devraient être disponibles à partir du 27 janvier 2022.



Caractéristiques