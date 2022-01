Acer annonce un ordinateur portable Aspire Vero National Geographic Edition.



Acer annonce le lancement de l'ordinateur portable Acer Aspire Vero National Geographic Edition, une édition spéciale de l'Acer Aspire Vero qui intègre des éléments de design évocateurs de la planète Terre. Outre le design de l'ordinateur, l'Acer Aspire Vero National Geographic Edition utilise du papier recyclé pour son emballage et le châssis de l'ordinateur lui-même ainsi que d'autres composants sont fabriqués à partir de plastique recyclé. L'ordinateur portable est également conçu pour être facilement mis à niveau grâce à son couvercle inférieur facilement amovible pour accéder aux composants internes. La gamme de produits Vero fait partie de la mission "Earthion" d'Acer, une plateforme créée pour aider à relever les défis environnementaux et à pousser l'industrie dans une direction plus verte.







Acer a pris des mesures au cours des dernières années pour réduire son empreinte écologique. La gamme de produits Vero, issue de notre plateforme Earthion, représente le dernier de ces efforts", a déclaré James Lin, directeur général des ordinateurs portables, IT Products Business, Acer Inc. Nous sommes heureux de l'accueil que l'Aspire Vero a reçu de la part des utilisateurs et des médias, et nous espérons que nos efforts encourageront nos partenaires et nos collègues du secteur à prendre des mesures similaires dans leurs propres capacités ".











Réduire - Conception à empreinte minimale



Le look de l'Aspire Vero original est défini par le mélange de matériaux utilisé dans son châssis, qui se compose de 30 % de plastique recyclé post-consommation (PCR) et a été soigneusement sélectionné pour son équilibre entre durabilité, rigidité et esthétique. Des points de pigment jaune contrastent avec cette surface grise texturée pour donner du caractère à l'ordinateur portable, le tout sans avoir besoin de peinture. L'Aspire Vero National Geographic Edition s'appuie sur ce design et raconte une histoire d'une manière qui attire l'œil.



Les utilisateurs remarqueront d'abord plusieurs lignes diagonales qui traversent environ la moitié du capot supérieur. Petit extrait d'une carte topographique, ces lignes divisent la surface de l'ordinateur portable en terre et en mer et font allusion à l'impact du réchauffement climatique sur la montée du niveau des mers. En ouvrant l'ordinateur portable, on découvre la bordure jaune emblématique de National Geographic, qui a été imprimée directement sur le coin inférieur droit du clavier. En caractères jaunes sur la barre d'espacement figure le message "Pour la planète Terre".



Réutilisation - Emballage avec un objectif







En première impression, l'Aspire Vero National Geographic Edition montre que la durée de vie d'un emballage d'ordinateur ne doit pas nécessairement s'arrêter à la livraison. L'emballage intérieur de l'ordinateur portable a été conçu pour être une boîte polyvalente, et il peut être réutilisé dans son intégralité une fois que les utilisateurs ont installé leur appareil. La boîte elle-même a suffisamment de caractère pour s'intégrer dans la chambre de l'utilisateur, peut-être sur le dessus d'une commode ou dans le coin d'un bureau, et sa cloison intérieure peut être pliée pour former un support triangulaire pour l'ordinateur portable.



La conception innovante de l'emballage d'Acer protège l'appareil sans qu'il soit nécessaire d'utiliser autre chose que du papier recyclé à 85 %, plus une housse d'ordinateur portable en plastique industriel recyclé à 100 % (PIR) et une feuille supplémentaire en plastique 100 % PIR qui se place entre l'écran et les touches de l'ordinateur portable.



Recyclage - Ordinateur portable facile à mettre à niveau



L'Aspire National Geographic Edition d'Acer utilise 30 % de plastique PCR dans tout son châssis, ce qui permet d'économiser 21 % d'émissions de carbone pour la production de cette pièce. Le plastique PCR est également utilisé à 30 % dans le cadre de l'écran de l'ordinateur portable et à 50 % dans les capuchons de touches, ce qui réduit encore l'empreinte de l'ordinateur. En ce qui concerne l'autre extrémité de la durée de vie de l'ordinateur portable, un effort particulier a été fait pour simplifier le processus de réparation et de mise à niveau. Le couvercle inférieur s'enlève à l'aide de onze vis standard à tête Phillips, révélant un ensemble bien organisé d'éléments internes qui permettent aux utilisateurs de remplacer facilement la RAM et le SSD.



Propulsé par un processeur Intel Core de 11e génération avec une carte graphique Intel Iris Xe, l'empreinte écologique plus légère de l'ordinateur portable ne signifie pas qu'il est léger en termes de performances : Il permet confortablement aux utilisateurs de créer, de se connecter et de collaborer. Les utilisateurs peuvent profiter de Windows 11 dès la sortie de l'emballage, tandis que le Wi-Fi 6 offre une connectivité ultra-fiable. L'expérience utilisateur est complétée par une sélection généreuse de ports, dont l'USB Type-C et deux ports USB 3.2 Gen1 Type-A, dont l'un peut être utilisé pour charger des appareils mobiles même lorsque l'ordinateur est éteint.



Acer Earthion



La gamme de produits Vero est née sous Earthion, une plateforme Acer qui combine les forces de l'entreprise, de ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement, de ses clients et de ses employés afin d'aider à relever les défis environnementaux avec des solutions innovantes. Les principaux sujets d'intérêt d'Earthion comprennent l'engagement RE100 d'Acer, qui vise à utiliser 100 % d'énergies renouvelables d'ici à 2035, la recherche d'une conception plus écologique des produits et les efforts pour réduire l'empreinte carbone de la chaîne d'approvisionnement d'Acer.



Disponibilité et Prix



L'Acer Aspire Vero National Geographic Edition (AV15-51R) sera disponible en France en mars 2022, à partir de 899 euros.



Pour plus d'informations :



