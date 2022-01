Intel va désactiver le support AVX-512 rudimentaire sur les processeurs Alder Lake.



Intel est maintenant prêt à désactiver complètement "AVX-512" sur tous les CPU Alder Lake avec une prochaine mise à jour du microcode dans les nouvelles versions du BIOS. Les fabricants de cartes mères ont pu mettre à disposition le jeu d'instructions censé être désactivé dès le lancement, ce qui a entraîné une augmentation significative des performances des cœurs P des nouveaux CPU. Désormais, Intel resserre entièrement l'étau après tout et, selon nos sources, a demandé aux fabricants de cartes mères de désactiver complètement la fonctionnalité "non prise en charge".







Juste à temps pour le lancement des nouvelles unités centrales et des nouveaux chipsets de cartes mères au CES la semaine prochaine, toutes les cartes mères Z690 existantes sont censées désactiver entièrement le jeu d'instructions AVX-512 via une mise à jour du BIOS. Jusqu'à présent, nous ne pouvons que spéculer sur les motifs. Toutefois, il serait logique qu'Intel veuille créer artificiellement un argument de vente pour les produits de stations de travail et de serveurs à venir. En effet, ce sont surtout les applications du secteur des entreprises qui bénéficient le plus de l'accélération fournie par le jeu d'instructions AVX-512. En fait, un matériel "grand public" tout à fait performant ne devrait plus être une option valable, si Intel n'en fait qu'à sa tête. Pour protéger nos sources, nous ne souhaitons pas les nommer.







Mais ce n'est pas tout, car le jeu d'instructions AVX2 restant est déjà limité par Intel à un multiplicateur de x51. Alors que la fréquence d'horloge de 5,2 GHz, par exemple, est disponible en permanence dans les applications sans AVX2, telles que Cinebench, et que des scores élevés peuvent être atteints, le tableau est différent dans des applications comme LinpackXtreme. Même si vous réglez l'horloge du CPU sur statique dans le BIOS, que vous supprimez toutes les limites de performance et que vous assurez un refroidissement suffisant, le CPU s'étrangle lui-même à 5,1 GHz lors de l'exécution des instructions AVX2. La température du CPU, sa consommation d'énergie et le nom de l'application n'ont pas d'importance non plus. Dans HWInfo, l'intervention de la limite d'horloge est reconnaissable par "IA : Max Turbo Limit - Yes".







La raison pour laquelle Intel limite la vitesse d'horloge pour AVX2 n'est pas encore confirmée. Une raison possible pourrait être la crainte d'une dégradation due à la migration des électrons à des niveaux de courant trop élevés - un phénomène par lequel le CPU s'abîme lentement avec le temps. Pour être honnête, en raison de la densité thermique généralement très élevée des nouveaux processeurs, seuls quelques utilisateurs utilisent probablement un système de refroidissement approprié pour être en mesure d'exécuter des fréquences d'horloge aussi élevées avec AVX2. Mais par exemple, ceux qui utilisent une boucle de refroidissement à l'eau personnalisée ou même qui déverrouillent le processeur à la recherche de la performance maximale absolue, se heurteront tôt ou tard à cette limite artificielle de ces processeurs autrement "déverrouillés". D'ailleurs, cette limite était déjà présente dans les CPU Rocket Lake et n'a peut-être pas été vraiment couverte parce que la génération de produits était souvent beaucoup moins intéressante.







Heureusement, il existe déjà des solutions de contournement pour ces deux obstacles AVX, à savoir la limitation de l'AVX2 et la suppression de l'AVX-512. Par exemple, Asus a implémenté un patch dans ses versions du BIOS pour les cartes mères de la série "Maximus" qui désactive l'étranglement de l'AVX2. La seule chose importante ici est que l'horloge doit déjà être réglée dans le BIOS au moment du démarrage. Un changement ultérieur via le logiciel in-OS sera sinon à nouveau pris dans le filet d'Intel.







Pour continuer à utiliser AVX-512, il faut des méthodes un peu plus exotiques, mais rien d'impossible. Des membres de la communauté ont déjà réussi à injecter une ancienne version du microcode dans de nouvelles versions du BIOS, fournissant ainsi une image BIOS modifiée avec un support AVX-512. Bien sûr, il y a toujours un certain risque associé à ces versions non officielles du BIOS, puisqu'une erreur dans l'image pourrait, par exemple, endommager le matériel. L'utilisation de telles images BIOS est donc toujours à vos risques et périls ! Mais au moins, cela montre également que la désactivation d'AVX-512 est réversible et qu'il n'y a pas de protection contre le downgrade vers la version microcode - du moins à ce stade.







Comme la compatibilité avec la DDR5 est encore très problématique et que les fournisseurs de cartes mères proposent des correctifs dans les nouvelles mises à jour du BIOS presque tous les jours, de nombreux utilisateurs sont maintenant à la croisée des chemins : Soit installer la nouvelle mise à jour du BIOS pour un meilleur support de la DDR5 et accepter la suppression d'AVX-512, soit ne pas mettre à jour le BIOS, garder AVX-512 et rester limité dans la compatibilité DDR5, soit installer un BIOS d'une source inconnue qui résout les deux problèmes, mais pourrait en apporter d'autres.



Il reste la question à Intel : Pourquoi créer toutes ces limitations artificielles ? L'équipe bleue a-t-elle vraiment si peur de la concurrence qu'elle ne se contente pas de garder ses as dans ses manches, mais qu'elle retire même des cartes déjà jouées ? Bien sûr, la forte segmentation du marché n'est pas une nouveauté pour Intel, mots-clés "vROC" ou "ne proposer que des UGS quad-core grand public pour les 7 premières générations d'Intel Core". Dans les deux cas, le géant bleu n'a bougé qu'une fois qu'il y a été contraint par la concurrence. Mais le fait de neutraliser rétroactivement des processeurs déjà vendus dans leur fonctionnalité laisse vraiment un goût exceptionnellement amer dans la bouche des clients, même si AVX-512 n'a jamais été officiellement supporté sur Alder Lake.







Dans nos tests, nous avons déjà pu prouver qu'AVX-512 sur les cœurs Golden Cove P est effectivement plus efficace qu'AVX2 et permet même d'augmenter la puissance de calcul avec une consommation d'énergie moindre. La seule condition préalable pour AVX-512 est bien sûr la désactivation des cœurs Gracemont E, qui n'ont tout simplement pas physiquement les transistors pour ce jeu d'instructions. Mais nous avons également constaté dans nos tests que les cœurs E n'apportent de toute façon des gains de performance que dans très peu de cas individuels, voire carrément l'inverse en ralentissant le cache/anneau et en retardant les accès mémoire. Le "E" est-il alors toujours synonyme d'"Efficacité" et non d'"Erreur" ou de "Déchets" ? Un CPU avec uniquement des P-cores et AVX-512 ne serait-il pas une approche bien plus économique et écologique ?



Et même si AVX-512 nous est à nouveau retiré, à nous utilisateurs finaux normaux, et que nous devons le supporter, on pourrait au moins s'attendre à une communication claire et prévoyante de la part d'Intel à l'avenir. Intel savait ou aurait dû savoir avant le lancement que les CPU Alder Lake peuvent exécuter AVX-512 et aurait dû donner des instructions claires aux fabricants de cartes mères à l'avance pour savoir si la fonction pouvait être activée ou non.



En ce qui concerne l'étranglement AVX2, une note de bas de page serait souhaitable dans les spécifications des K-SKU "débloqués". Cela permettrait de clarifier à l'avance dans quelles circonstances et pour quelles raisons le processeur se ralentit. Une simple ligne supplémentaire pour chaque CPU Rocket/Alder Lake sur ark.intel.com "Horloge AVX2 maximale : 5,1 GHz" et "Protège contre les dommages causés par des courants Vcore excessifs pendant les instructions AVX2" serait un début. Car même si, à proprement parler, vous pouvez toujours augmenter l'horloge effective au-dessus de 5,1 GHz en augmentant le BCLK de 100 MHz, ce n'est vraiment pas une interprétation intuitive ou une utilisation simple d'un CPU Intel "K".



