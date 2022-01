Alienware repousse les limites de l'espace-temps avec le Concept Nyx.



C'est l'un des problèmes les plus courants et les plus frustrants : plusieurs joueurs sous un même toit se disputent l'accès à leurs titres préférés et écrasent totalement la bande passante Wi-Fi. À moins que ce ne soit le cas ? Nous pensons toujours à l'avenir - proche et lointain - et aux moyens de fournir les meilleures expériences de jeu possibles. C'est pourquoi nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée de résoudre l'un des plus grands défis du jeu sur PC et de changer complètement la donne : comment permettre simultanément aux joueurs d'un foyer d'accéder facilement à l'ensemble de leur bibliothèque de jeux et de jouer sur n'importe quel appareil, même s'ils veulent changer d'écran pendant le jeu. C'est un défi de taille, mais Alienware est en train de trouver une solution. Nous l'appelons Concept Nyx.







Projet de R&D de notre consortium de magiciens, également connu sous le nom de Experience Innovation Group (EIG), la solution Concept Nyx s'inscrit dans le sillage d'autres initiatives audacieuses d'Alienware qui ont brisé les frontières et élevé l'expérience de jeu sur PC : de la création de nos portables de jeu les plus fins à ce jour avec la série Alienware X à des idées de jeu audacieuses comme le Concept UFO. Aujourd'hui, nous avons recommencé, en brisant littéralement le moule de l'expérience de jeu sur PC, avec un regard tourné vers l'avenir.







Imaginez que vous êtes sur votre ordinateur de bureau dans votre chambre à explorer Night City dans CyberPunk 2077. Vos colocataires sont sur leurs ordinateurs portables et leurs tablettes dans le salon, s'affrontant en tête-à-tête dans Rocket League. Et votre cousine est également là, en train de construire un nouveau monde dans Minecraft sur son téléphone portable. Supposons qu'il soit temps de préparer le dîner, vous descendez et passez la manette à l'un de vos colocataires. Vous pouvez rapidement passer à votre expérience CyberPunk 2077 sur la télévision de 65 pouces du salon et le laisser prendre le relais exactement là où vous l'avez laissé, en faisant avancer votre jeu pendant que vous cuisinez.



C'est l'avenir du jeu ! Et il commence à prendre forme aujourd'hui



Comment cela pourrait-il se faire, vous demandez-vous ? Concept Nyx met en lumière le rôle que pourrait jouer l'informatique périphérique, où le traitement haute performance des jeux pourrait être effectué à domicile et partagé sur le réseau local. Comme le traitement se fait localement (au lieu de devoir aller et venir de serveurs éloignés), il pourrait offrir une latence plus faible, une plus grande largeur de bande et une plus grande réactivité, ce qui résoudrait en fin de compte certains des problèmes de performance des solutions actuelles comme le cloud gaming. Cela signifie que la latence multijoueur pourrait atteindre des millisecondes à un chiffre, ce qui réduirait considérablement le décalage des systèmes de cloud gaming modernes. Plutôt cool, non ?



Et ce n'est pas tout. Nous avons examiné comment alimenter quatre flux de jeux simultanément, comment effectuer un changement intelligent entre les appareils et comment puiser dans une bibliothèque centrale de tous vos jeux, quel que soit l'endroit où vous les avez achetés. Le jeu sur Concept Nyx vise à être aussi facile à utiliser que l'accès à votre musique, vos émissions de télévision et vos films préférés. Imaginez une simple application chargée sur chaque appareil offrant un accès instantané à tous vos jeux pour une expérience de jeu plus homogène sur tous les appareils de la maison. Imaginez que vous ne vous battiez plus avec votre famille ou vos colocataires pour l'heure du jeu (vous pouvez toujours vous battre pour les courses et la lessive). Ne serait-il pas agréable d'abattre les barricades pour que chacun puisse jouer à sa guise ?



Alienware aime les défis. Nous avons été fondés sur un défi, celui de créer un nouveau marché pour les PC de jeu haut de gamme alors qu'il n'en existait aucun. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'égard de ce concept en raison de son caractère unique et de son potentiel pour l'industrie du jeu dans son ensemble. Nous pouvons imaginer qu'il plaira non seulement aux joueurs occasionnels, mais aussi aux joueurs de la prochaine génération et à toute la famille. Compte tenu de notre réputation en matière de science-fiction, nous sommes ravis de nous aventurer là où aucune marque n'est allée auparavant.



Au fur et à mesure que nous développons le Concept Nyx, nous cherchons à utiliser chaque étape pour améliorer les produits futurs et l'expérience des utilisateurs. Nous espérons que vous êtes aussi enthousiastes que nous à l'idée de vous lancer dans cette aventure et nous avons hâte de vous tenir au courant.



