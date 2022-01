EVGA RTX 3090 Ti KINGPIN exigera deux connecteurs à 12 broches, capacité de 975W.



La NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti est bien réelle, et elle arrivera chez les joueurs au cours du premier trimestre 2022. Le nouveau SKU maximise le plus grand silicium de NVIDIA basé sur l'architecture graphique GeForce "Ampere", le GA102, et l'associe à une mémoire GDDR6X encore plus rapide de 21 Gbps ; mais ces changements ont un impact significatif sur la puissance, la puissance typique d'une carte RTX 3090 Ti étant évaluée à 450 W, contre 350 W pour la RTX 3090. Pour les cartes personnalisées telles que la EVGA KINGPIN, cela signifie des configurations encore plus élaborées, comme l'ont constaté les forums QuasarZone.







Alors que la RTX 3090 KINGPIN actuelle est équipée de trois connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches, une configuration capable de délivrer jusqu'à 525 W (y compris le slot PCIe), la nouvelle RTX 3090 Ti KINGPIN fait appel au petit mais puissant connecteur Molex MicroFit 3.0 à 12 broches, et n'en possède pas un, mais deux ! NVIDIA a lancé le connecteur à 12 broches dans l'espace grand public avec ses cartes graphiques RTX 30-series Founders Edition.



Le connecteur est capable de délivrer 450 W de puissance. Avec deux de ces connecteurs sur la RTX 3090 Ti, on obtient une puissance maximale de 975 W ! Ce n'est que maintenant que les alimentations sont livrées avec des câbles à 12 broches, et même les alimentations à haute puissance que nous avons rencontrées, ne contiennent qu'un seul de ces connecteurs. La carte EVGA pourrait donc inclure plusieurs câbles adaptateurs double ou triple de 8 broches à 12 broches. La photo ci-dessous montre la RTX 3090 KINGPIN.



Il y a d'autres informations intéressantes provenant de la fuite de QuasarZone. Apparemment, le PCB sera sensiblement différent de celui de la RTX 3090 KINGPIN, et les blocs d'eau HydroCopper EVGA actuels ne seront pas compatibles avec elle. Fin décembre, le cycle de développement de la carte venait de terminer la conception du PCB, et la société serait en train de régler son BIOS afin de trouver le bon overclock d'usine pour livrer la carte, qui devrait subir des tests rigoureux de stabilité. QuasarZone prévoit une disponibilité au détail seulement après mars 2022.



VIDEOCARDZ