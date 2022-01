Le prochain APU mobile Rembrandt d'AMD fait une première apparition.



Si vous attendiez plus de détails sur la prochaine plate-forme mobile d'AMD, alors vous avez de la chance, car la charge de travail est tombée aujourd'hui, avec beaucoup de détails sur les nouveaux APU Rembrandt qui seront lancés l'année prochaine. Non seulement une photo de la première carte mère, avec un ordinateur portable adhérent, est apparue, mais nous avons également un schéma fonctionnel presque complet et une liste des SKU attendus, même si tous les modèles de SKU ne sont pas encore révélés.







L'APU Rembrandt d'AMD sera son premier APU avec le support PCIe 4.0, ce qui en soi ne vaut pas la peine d'attendre, mais s'il est associé au bon GPU, cela pourrait aider à augmenter quelque peu les performances par rapport à la précédente génération d'APU d'AMD. La grande nouveauté est la prise en charge de l'USB4, ainsi qu'un nouveau GPU dont nous ne savons pas grand-chose pour l'instant, mais on suppose qu'il s'appellera Radeon RX 680M et devrait offrir 12 unités de calcul. La prise en charge de la mémoire DDR5 est également attendue, donc Rembrandt a clairement un nouveau contrôleur de mémoire, puisque l'APU est toujours basé sur l'architecture Zen 3.







Il semble que nous pouvons nous attendre à 24 SKU différents, avec un TDP de 28 ou 45 Watts pour le moment, répartis entre deux types de packaging différents, FP7 et FP7r2. Les trois premiers modèles qui ont été révélés sont le Ryzen 7 6800H avec une horloge boost à 4,7 GHz, le Ryzen 9 6900HX avec une horloge boost à 4,9 GHz et le Ryzen 9 6980HX avec une horloge boost à 5 GHz. Ces trois processeurs auraient huit cœurs et 16 threads.



L'ordinateur portable qui a fait l'objet de la fuite est l'Alienware m17 R5 de Dell et il serait équipé d'un GPU Radeon RX 6850M XT avec 12 Go de mémoire GDDR6, en plus de son APU Ryzen 9 6980HX. La photo de la carte mère est censée contenir une Radeon RX 6700M avec 10 Go de GDDR6, car il s'agit d'un modèle bas de gamme. Il semble que nous ayons une certaine concurrence à attendre l'année prochaine entre AMD et Intel dans l'espace mobile, c'est-à-dire si les pénuries actuelles de tout ne gâchent pas tout.



