Les modèles et les prix des cartes mères ASUS B660 et H610 sont révélés dans une fuite.



L'annonce du processeur Alder Lake d'Intel est attendue dans moins d'une semaine, mais certaines des spécifications et des prix des cartes mères qui l'accompagnent ont fait l'objet de fuites. Les fuites proviennent d'un fournisseur de composants informatiques en Équateur et incluent plusieurs cartes mères ASUS.







TecnoMega Store a listé trois modèles, tous basiques dans leurs caractéristiques. Les produits qui ont fait l'objet d'une fuite sont les ASUS Prime B660M-A WIFI D4, Prime B660M-A D4, et Prime H610M-E D4. Le prix de ces cartes mères varie entre 121,11 et 191,11 dollars, ce qui inclut la TVA de 12 % en vigueur dans le pays. Les produits électroniques en Équateur sont généralement plus chers, mais les fonctionnalités offertes à ces prix semblent encore quelque peu limitées.







Tout d'abord, il y a l'ASUS Prime H610M-E, listée à 121.11 Dollars. Cette carte mère semble uniquement prendre en charge PCIe 4 et comprend deux emplacements pour de la RAM DDR4. Il n'y a également qu'un seul emplacement PCIe 4 x16 sur la carte, ainsi que deux emplacements M.2. On ne sait pas encore si ces emplacements prennent en charge PCIe 3 ou 4. La carte mère offre quatre ports SATA, deux ports USB 3.0 à l'arrière et un connecteur de panneau avant pour deux autres ports USB 3.0. Elle comprend aussi des sorties DisplayPort, HDMI et VGA.







Les cartes mères Prime B660M-A sont légèrement mieux équipées, mais pas de beaucoup. Pour 165.56 Dollars, vous pouvez obtenir un modèle sans WiFi. Avec le WiFi intégré, il faut compter 191.11 Dollars. Ces cartes ne semblent ne pas supporter le PCIe 5, mais offrent deux emplacements x16 supplémentaires. Ils semblent être x1 et x4, et l'un d'eux est juste PCIe 3. Encore une fois, vous obtenez deux emplacements M.2, mais au moins l'un d'eux offre une option de dissipateur thermique. Notre meilleure estimation est que l'emplacement M.2 avec le dissipateur est PCIe 4.



Le B660M-A comprend quatre emplacements DIMM et quatre ports SATA. À l'arrière, vous trouverez deux ports USB 3.2 10Gbps, deux ports HDMI et une sortie DisplayPort. Les connecteurs avant vous permettent d'ajouter deux autres ports USB 3.2 10Gbps ainsi qu'un seul port USB 3.2 20Gbps.



Il est peu probable que ces cartes mères soient en mesure de tirer pleinement parti des processeurs Alder Lake haut de gamme, mais elles pourraient tout de même constituer la base d'un PC de bureau de base (dans le cas de la H610M-E) ou d'une plate-forme de jeu bas de gamme (les modèles B6600M-A).



