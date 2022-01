AMD présente l'APU Athlon Gold PRO 4150GE : Une conception d'entrée de gamme avec 4 cœurs, 5 unités de calcul Vega, 35 W et une poussée maximale de 3,7 GHz.



AMD semble avoir lancé un Athlon Gold PRO 4150GE d'entrée de gamme sur le marché de l'Asie-Pacifique, qui sera doté de l'architecture centrale Zen 2.







L'APU Athlon Gold PRO 4150E d'AMD est doté de 4 cœurs de CPU Zen 2 et de 5 cœurs de GPU Vega, jusqu'à 3,7 GHz à 35 W



Cela fait un moment qu'AMD n'a pas touché au segment des processeurs de bureau d'entrée de gamme. Leurs gammes Zen 3 Ryzen 5000X et 5000G ont été entièrement consacrées à Ryzen 5 et au-delà, avec quelques pièces Ryzen 3 destinées au segment OEM. Il semble qu'AMD prépare enfin une nouvelle solution d'entrée de gamme sous la forme d'un nouveau composant Athlon. La série Athlon Gold 4000 a également été annoncée vers le milieu de l'année 2021, il semble donc que nous soyons proches de son lancement.



En ce qui concerne les spécifications, l'AMD Athlon Gold PRO 4150GE est basé sur l'architecture Zen 2 core et dispose de 4 cœurs/4 threads. Sa fréquence de base est de 3,3 GHz et peut être augmentée jusqu'à 3,7 GHz. La puce dispose de 4 Mo de cache L2 et a un TDP de 35W puisqu'il s'agit d'une pièce 'GE'. Un SKU 'G' standard pourrait également être lancé avec un TDP de 50-65W.







La mise à niveau la plus importante, outre l'architecture Zen 2, est l'ajout de cœurs de GPU Vega de troisième génération. L'AMD Athlon Gold PRO 4150GE intègre non seulement la troisième itération de la carte graphique intégrée Vega, mais aussi davantage d'unités de calcul. Il y a 5 unités de calcul ou 320 cœurs sur l'APU qui fonctionnent à 1500 MHz. À titre de comparaison, l'Athlon Gold PRO 3150GE ne comportait que 3 CU et fonctionnait à 1100 MHz. En dehors de cela, la puce sera compatible avec le socket AM4 et conservera le support DDR4-3200.







Puisqu'il s'agit d'une pièce PRO, l'AMD Athlon Gold 4150GE est susceptible d'être une pièce OEM de stock, mais comme nous l'avons vu avec les sorties précédentes APU, le marché de l'Asie Pacifique est susceptible de voir un lancement DIY aussi. La puce est actuellement vendue chez Ali Express pour un prix de 118,29 $ US, ce qui est un prix assez élevé à payer pour une puce de ce niveau, mais il est également prévu depuis Ali Express n'est pas un vendeur officiel AMD et les vendeurs tiers peuvent facturer ce qu'ils veulent pour cette puce. Nous sommes susceptibles de voir cette puce dans les PC OEM tôt ou tard à des prix beaucoup plus intéressants.



TWITTER (Momomo_us)