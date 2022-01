SilverStone lance les ventilateurs Air Slimmer 120 et Air Slimmer 120 ARGB.



SilverStone Technology lance l'Air Slimmer 120 et l'Air Slimmer 120 ARGB, une paire de ventilateurs de refroidissement de 120 mm de type fin, conçus pour les boîtiers d'ordinateurs à petit facteur de forme, notamment les boîtiers mini-ITX, les HTPC et autres. Les ventilateurs SilverStone Air Slimmer 120 ont tous deux une épaisseur de 15,6 mm, soit près de 10 mm de moins que les ventilateurs standard de 120 mm. Les deux ventilateurs prennent également en charge le contrôle PWM avec une plage de vitesse de 0 à 1800 RPM.







Les SilverStone Air Slimmer 120 et Air Slimmer 120 ARGB utilisent une conception de ventilateur en cimeterre avec 9 pales - produisant une pression et un flux d'air élevés pour sa taille. Les ventilateurs utilisent également des moteurs de ventilateur à roulement à billes à dynamique fluide entièrement en cuivre, ce qui permet un fonctionnement à faible frottement et une durée de vie plus longue. L'Air Slimmer 120 a un design entièrement noir et n'a pas d'éclairage RGB ou LED, ce qui en fait un ventilateur fin et furtif. En revanche, l'Air Slimmer 120 ARGB utilise des pales de ventilateur blanches semi-translucides pour un éclairage ARGB attrayant.



Caractéristiques principales de l'Air Slimmer 120 et de l'Air Slimmer 120 ARGB :



- Ventilateur mince de 15,6 mm d'épaisseur, idéal pour les constructions à espace limité.

- Conception unique de ventilateur à 9 pales en cimeterre avec une pression d'air élevée permettant une dissipation rapide de la chaleur à travers les radiateurs ou les dissipateurs thermiques.

- Conçu pour être également un ventilateur d'extraction efficace pour évacuer un grand volume de chaleur de la plupart des systèmes.

- Le roulement tout cuivre FDB (Fluid Dynamic Bearing) offre des performances supérieures et une longue durée de vie.



Les Dimensions :











SilverStone n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article.



