TECHPOWERUP nous propose le test du : Viotek GFV27DAB.







Peu de temps après l'abordable GNV34DBE2 (examiné ici), un moniteur de jeu ultra-large que j'étais heureux de donner notre prix de la meilleure valeur, Viotek est de nouveau à l'œuvre. Cette fois-ci, ils m'ont envoyé un moniteur QHD de 27 pouces plus traditionnel pour le tester. Le Viotek GFV27DAB est équipé d'une dalle VA 165 Hz et son prix de 250 $ est une fois de plus l'une de ses caractéristiques les plus convaincantes, car les écrans avec des spécifications techniques similaires commencent à environ 270 $. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une énorme différence de prix par rapport au GFV27DAB, mais la logique ici est très simple : pourquoi payer plus si vous n'êtes pas obligé ?







Le marché propose des moniteurs à taux de rafraîchissement élevé de 27 pouces encore moins chers, mais ils sont équipés de panneaux Full HD (1920x1080) et doivent donc être évités. Un écran Full HD de 27 pouces a une densité de pixels de moins de 82 PPI, ce qui le rend terriblement flou et frustrant à utiliser pour autre chose que des jeux occasionnels. En augmentant la résolution native de l'écran à QHD (2560x1440), la densité de pixels de l'écran de 27 pouces passe à environ 109 PPI, ce qui ne semble pas beaucoup, mais fait une énorme différence dans l'utilisation quotidienne, en particulier pour la navigation sur Internet, le codage, la création de documents, l'édition de photos et de vidéos, et tout ce qui n'est pas lié aux jeux.



Les jeux sont également beaucoup plus nets, bien sûr. La fluidité des jeux en QHD nécessite une carte graphique plus puissante qu'en Full HD, mais il n'est pas nécessaire de viser les meilleures cartes de la gamme actuelle de NVIDIA ou AMD. Une carte graphique solide de milieu de gamme de NVIDIA ou d'AMD fera l'affaire même si vous voulez dépasser les 100 FPS, ce qui devrait être le cas si vous passez à un moniteur à haute fréquence de rafraîchissement ou si vous en possédez déjà un.



Revenons au Viotek GFV27DAB. Ce moniteur de 250 $ est construit autour d'une dalle VA 8 bits et offre un taux de rafraîchissement de 165 Hz sans overclocking, un temps de réponse de 1 ms, un gamut sRGB de 99 %, un anneau LED orienté vers l'arrière et une foule de fonctions spécifiques aux jeux, telles que le réticule virtuel et les modes d'image spécifiques aux FPS/RTS, réglés pour faire ressortir les détails des ombres qui pourraient autrement passer inaperçus.



Voici la fiche technique :







Viotek se vante également de sa politique de tolérance zéro en matière de pixels morts. Si vous trouvez un seul pixel mort sur votre nouveau moniteur, ils le remplaceront sans poser de questions. Tous leurs moniteurs sont par ailleurs couverts par une garantie limitée de 3 ans, malgré leurs prix agressivement bas. Ces deux faits contribuent grandement à établir un certain niveau de confiance avec une marque qui est encore assez peu connue de la plupart des utilisateurs.



TECHPOWERUP