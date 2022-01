ASUS dévoile la nouvelle génération de ROG Flow Z13 et affirme qu'il s'agit de la " tablette de jeu la plus puissante au monde ".



ASUS propose actuellement le ROG Flow X13, un ordinateur portable de jeu de 13 pouces extrêmement fin, qui offre un CPU AMD Ryzen 9 5800HS et un GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Le connecteur PCIe était unique à l'époque, présentant un connecteur Gen3 x8 pour les GPU mobiles ASUS ROG XG externes mais discrets de la société. Cette option permet aux joueurs de connecter un GPU externe à l'ordinateur portable pour favoriser des performances plus élevées de la carte graphique. Ce qui distingue le GPU externe de la société des autres fabricants, c'est son design extrêmement compact, surtout si on le compare aux versions connectées à Thunderbolt sur le marché. Aujourd'hui, l'entreprise s'apprête à lancer un ordinateur portable de jeu qui pourrait offrir des performances similaires à celles de ses confrères.







ASUS a-t-il révélé une nouvelle variante du ROG Flow avec sa série de tablettes de jeu Z13, offrant un APU AMD 6000 ?



ASUS a laissé entendre sur Twitter avec une image publiée par la société que sa nouvelle tablette de jeu Z13 aura un connecteur mobile XG pour les GPU mobiles externes de la société. Cela confirme que la nouvelle tablette offrira une compatibilité avec Windows 11 et sera en concurrence directe avec la Surface Pro 8 de Microsoft, un ordinateur portable convertible 2-en-1 très performant.



Le point fort du ROG Flow X13 n'est pas l'ordinateur portable lui-même, mais plutôt le dock eGPU ROG XG Mobile. La dernière fois qu'un produit similaire a été lancé en 2007, c'était la station ROG XG d'ASUS. Le design du XG Mobile a été conçu pour être plus petit que l'eGPU moyen. Ses dimensions sont de 155 x 208 x 29 mm et il ne pèse que 1 kg (2,2 lb), soit 6 % de la taille d'un eGPU moyen. À l'intérieur de la station d'accueil se trouve le GPU GeForce RTX 3080 de Nvidia cadencé à 1810 MHz à 150W avec ROG Boost et il est refroidi par un système de refroidissement à chambre à vapeur. Cette conception augmente la surface de contact de 54% par rapport aux caloducs traditionnels.







Il y a quelques mois, Evan Blass (@evleaks sur Twitter) a divulgué des images qui annonçaient le ROG Flow Z13, mais ce teaser d'ASUS, confirme la connectivité du ROG XG Mobile précédemment évoquée.















AMD se prépare à révéler sa série AMD Ryzen 6000, également connue sous le nom de " Rembrandt ", qui présentera une microarchitecture Zen3+ ainsi que RDNA2, au CES 2022. On s'attend à ce qu'ASUS révèle le nouveau modèle lors de son événement qui se déroule le même jour. Il y a des spéculations selon lesquelles, étant donné que le X13 Flow était équipé du processeur AMD Ryzen, ce nouvel appareil présentera les nouvelles conceptions APU.



VIDEOCARDZ