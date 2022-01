AKASA présente un design plat pour ses nouveaux câbles USB-C et USB-C de 1 mètre.



Akasa, l'un des principaux fournisseurs de câbles et d'accessoires informatiques, vient de sortir un nouveau câble doté de la norme actualisée USB 3.2 Gen 2x2. Ce câble flexible de Type-C à Type-C est encore plus flexible en matière de compatibilité, puisqu'il est rétrocompatible avec les générations USB précédentes, est livré avec une charge rapide (46W) et supporte les versions Type-C de DisplayPort. Le câble de 1 m de long a un design plat qui est parfait pour la gestion des câbles, ce qui permet de garder votre bureau propre et bien rangé.







Tirez le meilleur parti de votre PC grâce à la vitesse de transfert de données de 20 Gbps dont est capable ce câble ; le double de la vitesse de transfert de la génération précédente ! Compagnon idéal d'un disque dur externe, d'un boîtier SSD ou d'un smartphone, le transfert de fichiers multimédia volumineux devient un jeu d'enfant.







Soyez toujours prêt avec le câble USB 3.2 Gen 2x2 ; il est doté d'une puissance de 46W, parfaite pour la charge rapide des téléphones et compatible avec la plupart des ordinateurs portables Type-C (y compris les MacBooks Apple après 2015 et tous les MacBook Airs). Les présentations peuvent être difficiles, mais l'utilisation de ce câble USB 3.2 Gen 2x2 en fera un souci de moins. Le câble est compatible avec DisplayPort alternatif, ce qui signifie qu'il peut afficher un flux vidéo 4K à 60Hz - le partage de vos présentations vient de devenir plus facile !



SPÉCIFICATIONS



- Longueur : 1M,

- Connecteur : USB Type-C,

- Taux de transfert de données : 20 Gbps,

- Alimentation électrique : 46W (20 V/2.3A),

- Résolution maximale : 4K@60Hz,

- Couleur : Noir,

- Code produit : AK-CBUB60-10BK.



Disponibilité et Prix



- Le câble USB 3.2 Gen 2x2 Type-C vers Type-C (AK-CBUB60-10BK) est proposé à partir de 19.99 euros (les prix peuvent varier selon les revendeurs).

- Le câble USB 3.2 Gen 2x2 Type-C vers Type-C (AK-CBUB60-10BK) est disponible à la commande en Europe et aux États-Unis. Contactez sales@akasa.co.uk pour trouver un revendeur près de chez vous.



