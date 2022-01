AKASA lance le dissipateur SSD Gecko Pro M.2.



LONDRES, ANGLETERRE, novembre 2021 - Akasa, un des principaux fournisseurs d'accessoires pour SSD, vient de lancer un nouveau dissipateur thermique pour les disques M.2, appelé Gecko Pro. Travaillant à partir de leur précédent dissipateur SSD, le nouveau design Smart Fin améliore le flux d'air sur les ailettes et permet une dissipation optimale de la chaleur. Le Gecko Pro est compatible avec les disques M.2 SATA et NVMe de taille 2280.







Les disques M.2 prennent de plus en plus d'importance dans la construction des PC, étant une option populaire pour les ordinateurs portables, les tablettes et les PC tour. Avec l'amélioration de la technologie au fil du temps, ils sont devenus un élément essentiel du stockage rapide et fiable des données. La surchauffe est un problème qui survient lors de la lecture et de l'écriture continues de données sur le disque ; les vitesses de transfert de données sont réduites à des températures élevées.



L'utilisation d'un dissipateur thermique de qualité est importante pour protéger les données stockées sur le disque. Le Gecko Pro d'Akasa est usiné dans de l'aluminium de haute qualité qui évacue le plus possible l'excès de chaleur du disque. La conception des ailettes intelligentes permet d'améliorer le flux d'air par rapport aux ventilateurs traditionnels, car les courants de convection à l'intérieur d'un boîtier de PC peuvent circuler en douceur sur les ailettes - ce qui augmente la chaleur dissipée par le SSD. Une plaque thermique de qualité supérieure est également incluse dans l'emballage, qui peut réduire les températures du SSD jusqu'à 7 % par rapport aux plaques thermiques couramment utilisées.



Le mécanisme de montage se compose de deux vis qui sont suffisamment solides pour maintenir sans effort votre disque M.2, en particulier pour les cartes mères montées verticalement, où un adhésif peut ne pas être suffisant pour maintenir le dissipateur thermique. Il assure aussi un contact solide avec le tampon thermique pour empêcher le disque de surchauffer et permettre un transfert de chaleur efficace.



SPÉCIFICATIONS



- Application : Réduit la chaleur des SSD M.2,

- Conçu pour : SSD standard de type M.2 2280 simple face,

- Matériau : Aluminium,

- Dimensions : 71,5 x 22 x 8 mm,

- Couleur : Noir,

- Montage : Montage par vis,

- Code produit : A-M2HS02-BK.



Disponibilité et Prix



Le Gecko Pro est proposé à un prix de 7.95 euros. Les prix varient selon les revendeurs.



VORTEZ