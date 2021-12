TECHPOWERUP nous propose le test de la : Gigabyte Z690 AORUS Master.



Alors que la poussière continue de retomber après la sortie des processeurs Core de 12e génération d'Intel, nous avons maintenant la chance d'examiner une autre carte mère, basée sur le chipset Z690 et utilisant le nouveau socket LGA 1700. La dernière génération de processeurs Intel, dont le nom de code est Alder Lake, a le privilège d'être parmi les premiers à prendre en charge PCIe Gen 5.0 et DDR5 sur le marché grand public.



La lutte permanente entre Intel et AMD pour le titre de roi de la colline est une bonne chose pour le consommateur, car les fabricants de puces doivent innover pour rester en tête de la concurrence. Bien que rien dans le camp d'Intel ne s'approche des performances du Threadripper d'AMD, la société a donné aux joueurs et à certains prosumers une raison d'envisager un autre système Intel lorsque le moment sera venu de le mettre à niveau. Etant donné qu'il s'agit d'Intel, nous ne pouvons que soupçonner que la suite de l'HEDT est en préparation. Pour l'instant, les processeurs Core de 12e génération restent des processeurs de jeu de premier ordre. Ces nouveaux processeurs sont accompagnés du chipset Z690 qui non seulement a préparé le terrain pour ce qui est à venir, mais permet aux fabricants de cartes mères de présenter ce qui fait une expérience complète.



En plus d'offrir une prise en charge native de PCIe 5.0, le chipset Z690 a également bénéficié d'une augmentation de la vitesse de connexion avec un passage à l'interférence DMI 4.0 à 16 GT/s, soit un doublement par rapport à la DMI 3.0 que l'on trouvait sur le socket LGA 1200 précédent. L'ajout le plus important est le double support des modules de mémoire DDR4 ou DDR5 par le CPU, ce qui permet aux fabricants de cartes mères de proposer une variété de configurations. En réunissant tous ces changements, Intel dispose d'une plate-forme dotée de toutes les nouvelles technologies et de la bande passante interne nécessaire.







Gigabyte utilise la convention de dénomination Aorus pour désigner sa gamme de cartes mères Intel et AMD orientées vers le jeu. Ces cartes mères Aorus Z690 se déclinent en plusieurs modèles : Pro, Ultra, Elite, Tachyon, Master et Xtreme, dont les caractéristiques et les prix suggérés se chevauchent.



La Gigabyte Z690 Aorus Master dispose d'une conception VRM dédiée avec dix-neuf étages de puissance de 105 A pour un overclocking sérieux. Pour compléter l'expérience, l'Aorus Master offre également une excellente connectivité avec la toute nouvelle technologie WiFi 6E et un LAN 10G pour ceux qui ont besoin de transférer des données rapidement. Il y a beaucoup de choses à couvrir dans cette revue, alors regardons de plus près !



Voici la fiche technique :







