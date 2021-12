ASUS nous propose un nouvel écran PC : Le ProArt PA328QV WQHD.



Panneau à cristaux liquides Rec.709/sRGB 31,5 pouces WQHD pour les créateurs avec une couverture à 100% du spectre des couleurs. Une précision des couleurs inférieure à Delta E 2 a été atteinte lors de l'étalonnage en usine, ce qui vous permet d'effectuer une variété de travaux avec des couleurs précises.











Le panneau LCD est un système IPS avec une fonction de préréglage pour ajuster facilement la couleur en fonction du contenu du travail, "QuickFit Plus" pour afficher une grille précise sur l'écran, et "Ultra-Low Blue Light" pour régler les effets de 0 à 4. Équipé de fonctionnalités telles que "Flicker-Free", qui empêche l'écran de scintiller.



Les spécifications primaires comprennent une luminosité de 350 cd/m2 (pic HDR 400 cd/m2), un rapport de contraste de 1.000 : 1, un espace couleur d'affichage d'environ 1.073 millions de couleurs, un temps de réaction de 5 millisecondes, une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz et un angle de vision horizontal / vertical de 178 °. DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 2, hub USB 3.2 Gen. 1 x 1, prise écouteurs x 1, etc. En outre, il comprend un haut-parleur stéréo 2Wx2 intégré.



Le support présente une plage d'inclinaison de -5 à 23 degrés, une plage de pivotement de -30 à 30 degrés, une plage de pivotement de -90 à 90 degrés et une plage de hauteur de 0 à 130 millimètres. Le support VESA a un pas de 100x100mm, des dimensions externes de 714,8 mm x 245,0 mm x 465,6-595,6 mm et un poids d'environ 11,5 kg.



Pas de date ni de prix pour le moment.



