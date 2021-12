AMD présenterait la technologie Radeon Super Resolution (RSR) au début de l'année 2022.



La guerre de la mise à l'échelle des images continue de faire rage, AMD et NVIDIA réclamant autant d'intégrations que possible pour leurs technologies respectives FSR (FidelityFX Super Resolution) et DLSS (Deep-Learning Super Sampling) dans le but d'obtenir une part de marché maximale pour leurs technologies respectives. Alors que le monde entier se concentre désormais sur la contribution d'Intel à la guerre de l'upscaling des images avec sa technologie XeSS (XE SuperSampling), AMD cherche apparemment à introduire une nouvelle technologie d'upscaling dès janvier 2022. Il s'agit de la technologie Radeon Super Resolution (RSR).







D'emblée, ne vous attendez pas à ce que le RSR soit la réponse d'AMD à l'avantage perçu en termes de qualité d'image du DLSS de NVIDIA, alimenté par l'apprentissage profond, par rapport au FSR d'AMD, plus ouvert (et compatible avec plusieurs matériels). Au lieu de cela, AMD semble cibler RSR comme une solution de mise à l'échelle compatible avec les jeux, basée sur FSR, mais qui peut être activée au niveau du pilote Radeon pour tout jeu prenant en charge le rendu plein écran exclusif. AMD semble déplacer sa technique d'upscaling d'image plus haut dans le pipeline graphique, ce qui devrait avoir un impact sur la qualité de l'upscaling (car il y a moins d'informations avec lesquelles l'upscaler d'image peut travailler).



Cela permet toutefois de disposer d'une réponse agnostique qui peut être déployée dans n'importe quel jeu, à condition d'utiliser l'une des deux architectures qui, selon les rumeurs, prendront en charge le RSR (RDNA et RDNA2, sous la forme des séries RX-5000 et RX-6000 d'AMD). Compte tenu de la sortie attendue du RSR, il est probable qu'AMD fasse une annonce officielle autour du CES 2022, malgré le fait que la société ne sera pas physiquement présente en raison de la COVID-19 et de problèmes de logistique.



VIDEOCARDZ