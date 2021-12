Les drivers Thrustmaster disponibles pour Windows 11.







Si les drivers DJHERCULESMIX Séries pour les contrôleurs DJ et tables de mixage Hercules ont été mis à jour dès le 5 octobre 2021 pour supporter le nouveau système d'exploitation Windows 11, il n'en a malheureusement rien été pour l'autre filiale de Guillemot à savoir Thrustmaster spécialisée dans les périphériques de jeu.







Toutefois, Thrustmaster vient de faire un joli cadeau de Noël aux utilisateurs puisque certains pilotes des produits de la marque viennent enfin d'être mis à jour pour prendre pleinement en charge Windows 11. C'est le cas des pilotes Force Feedback Racing Wheel pour volants de simulation auto et des pilotes TM Flight Series pour joysticks de simulation de vol qui ont été respectivement mis à jour en version 4.TTRS.2021 et 2.TFHT.2021. Le pilote des pédaliers T-LCM et TM Sim Pedals 300/301, des boîtes de vitesses TH8/TH8A ou encore des freins à main TSS Handbrake Sparco Mod est également annoncé comme compatible avec Windows 11 mais sans que le fabricant ait eu besoin de le mettre à jour. La version 1.TH8RS.2021 d'avril 2021 a effectivement été testée comme parfaitement compatible avec Windows 11.



Beaucoup d'améliorations pour les volants Force Feedback



Concernant le pilote FFB Racing Wheel 4.TTRS.2021, outre le support de Windows 11, il apporte plusieurs autres améliorations. Pour commencer, Thrustmaster parle de l'ajout de la fonction T-BOOST qui offre une sensation plus précise de la route et donc une conduite plus fine. Le constructeur indique que T-BOOST fonctionne avec tous les volants à retour de force Thrustmaster mais qu'elle marche exclusivement sur PC et pas avec les consoles de jeu.



Par ailleurs, ce pilote FFB Racing Wheel corrige des problèmes avec les effets de retour de force dans le jeu F1 2021 et ajoute également le support de l'édition Xbox du volant T248. Pour rappel, le T248 PlayStation est, lui, apparu dans ces drivers depuis le mois d'avril (1.TTRS.2021) et est pleinement pris en charge depuis la version 3.TTRS.2021 de septembre dernier.



Mais ce n'est pas tout puisque Thrustmaster a aussi mis à jour le firmware de plusieurs volants et pédaliers de la gamme Force Feedback. Les volants T248 (X et PS) justement passent par exemple en version 2.00 pour ajouter la fonction FORCE qui permet d'ajuster sur l'écran du volant les effets de retour de force de 20 % à 100 %. Le changement se fait en temps réel et est immédiatement pris en compte dans la course. L'accès à la fonction FORCE se fait grâce au bouton MODE.



Le firmware du volant T300 RS passe, lui, en version 34.00 pour modifier la couleur des LED en vert au lieu de rouge. On apprend aussi que les LED clignotent maintenant une fois toutes les huit secondes lorsque les pédales sont inversées. La méthode d'inversion des pédales a d'ailleurs été modifiée et il faut, pour cela, appuyer sur les boutons MODE + L3 + R3 durant cinq secondes. Enfin, avec ce nouveau firmware 34, le passage du mode PS4 (LED orange) au mode PS5 (LED rouge) se fait désormais en appuyant sur le bouton MODE durant cinq secondes.



Pour finir, le volant TMX Force Feedback est mis à jour en version 17 afin de corriger un problème avec les effets de retour de force dans le jeu F1 2021.



La mise à jour du firmware se fait grâce à l'utilitaire Thrustmaster Firmware Updater intégré dans le pack Force Feedback.



Après Airbus, Thrustmaster passe chez Boeing



Thrustmaster proposait à l'été 2020 une nouvelle gamme de produits d'aviation civile (TCA) pour simuler les commandes de vol de l'Airbus A320. Pour ne pas faire de jaloux, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, Thrustmaster a récemment annoncé un partenariat avec le concurrent américain Boeing qui permet aujourd'hui à la marque de commercialiser le gouvernail pendulaire TCA Yoke Boeing Edition associé à la commande des gaz TCA Quadrant Boeing Edition. Tous les deux sont inspirés des commandes de vol du Boeing 787 mieux connu sous le nom Dreamliner.



Il se trouve justement que les nouveaux drivers TM Flight Series 2.TFHT.2021 pour Windows 11 (anciennement nommés T.Flight Hotas) supportent ces nouveaux produits TCA Boeing Edition. Le pilote et les firmwares ont été mis à jour en conséquence.



A noter également la fin du support des systèmes d'exploitation Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1 à compter de cette version 2.TFHT.2021 qui ne supporte plus que Windows 10 et 11.



La liste complète des produits supportés par ces drivers est consultable sur la page de téléchargement (T.16000M, T.Flight Hotas, TWCS Throttle...).



Il s'agit pour le moment de seuls drivers mis à jour pour Windows 11. Il n'est donc pas indiqué si d'autres logiciels comme le pilote Thrustmapper des manettes eSwap Pro, l'utilitaire T.A.R.G.E.T., les différents utilitaires de calibration ou encore les pilotes de périphériques plus anciens fonctionnent ou pas avec Windows 11. Le mieux est alors de le vérifier par soi-même.



Téléchargement pour Windows 10/11



- Drivers Thrustmaster Force Feedback Racing Wheel 4.TTRS.2021 : Cliquez ICI,

- Drivers Thrustmaster TM Flight Series 2.TFHT.2021 : Cliquez ICI,

- Drivers Thrustmaster TH8 Shifter/TSS Handbrake/T-LCM Pedals 1.TH8RS.2021 : Cliquez ICI.



