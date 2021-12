COUGAR présente le casque de jeu sans fil Omnes Essential.



COUGAR présente son dernier casque de jeu sans fil, le COUGAR Omnes Essential. Il est doté d'un pilote stéréo et d'un microphone améliorés. Il utilise une connectivité sans fil de 2,4 GHz avec une portée de 8 à 10 mètres - en utilisant Stereo-boost pour une transmission audio haute-fidélité avec ses pilotes de 53 mm. Pour un son surround virtuel, le COUGAR Omnes Essential prend en charge Windows Sonic sous Windows 10. Le casque de jeu utilise un grand microphone antibruit de 9,7 mm avec une perche pliable permettant aux utilisateurs de déplacer le microphone pour améliorer la qualité de la prise de son.







Le casque de jeu sans fil Omnes Essential est doté d'un éclairage RVB sur ses oreillettes et d'un bouton LED dédié permettant aux utilisateurs de choisir entre six effets RVB prédéfinis. Les oreillettes sont réglables sur plusieurs axes pour un meilleur confort. Il est compatible avec de multiples plates-formes pour PC et consoles et prend en charge la technologie sans fil de 2,4 GHz et la connexion jack audio standard de 3,5 mm. Le casque de jeu sans fil COUGAR Omnes Essential offre jusqu'à 20 heures d'autonomie et dispose d'un indicateur LED de charge qui passe du bleu à l'orange pour indiquer une charge complète.



Caractéristiques du COUGAR Omnes Essential :



- Connexion sans fil 2.4 G très pratique,

- Adaptation multiple et automatique au port,

- Son stéréo amélioré pour l'ultra-gaming,

- Longues heures de fonctionnement,

- Microphone unidirectionnel cardioïde de 9,7 mm,

- Connexion 3,5 mm pour les batteries faibles ou les déplacements,

- Port automatique et ergonomique.



COUGAR n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article.



Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de COUGAR.



