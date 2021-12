Le dispositif non conventionnel ASUS ROG "DDR5 to DDR4" pourrait résoudre les problèmes de mémoire.



L'un des aspects les plus difficiles de la mise à niveau vers la plate-forme Alder Lake de 12e génération d'Intel au cours des derniers mois a été la disponibilité de la mémoire DDR5 (ou son absence). La rareté de cette mémoire en a fait une cible de choix pour la vente au rabais, ce qui a entraîné des prix exorbitants pour les premiers utilisateurs dont la seule alternative était d'opter pour une carte mère Z690 DDR4. Cependant, un nouveau dispositif d'ASUS ROG, qui a fait l'objet d'une fuite sur Twitter aujourd'hui, pourrait être une bonne solution de rechange jusqu'à ce que les stocks se normalisent.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



La vidéo ci-dessus (en chinois, mais vous pouvez comprendre l'essentiel sans parler la langue) décompose une carte de conversion expérimentale ROG DDR5 vers DDR4, de la signalisation interne au prototype physique. La carte est installée dans un emplacement DIMM DDR5 standard sur un banc d'essai ASUS Z690, et dans un dernier plan, on voit le BIOS de la carte mère identifier correctement la RAM comme un DIMM DDR4 de 8 Go. Superbe.



Cette sorte de couche d'adaptation entre la carte mère et la barrette DIMM ne peut fonctionner que parce que le contrôleur de mémoire intégré du CPU Alder Lake peut reconnaître et fonctionner avec la mémoire DDR4 et DDR5. L'équipe de développement du BIOS de ROG a probablement aussi travaillé pour s'assurer que la carte mère ne soit pas désorientée par l'installation de mémoire DDR4, mais en tant que solution de contournement, cela semble assez raisonnable.



La grande taille de la carte offre suffisamment d'espace pour réarranger et étendre confortablement les traces de mémoire tout en rendant l'alimentation compatible avec les DIMM DDR4. Elle aura également un impact sur les performances de la mémoire en termes de latence, de timings et potentiellement de débit global.







Vous aurez besoin de deux de ces cartes pour faire fonctionner la mémoire en mode bicanal, sans quoi vous sacrifiez beaucoup de performances. Cela la rendra peu maniable dans certains systèmes exigus, notamment ceux dotés de refroidisseurs d'air surdimensionnés, mais il faut parfois faire des sacrifices.



L'effort d'ASUS ne sera peut-être jamais commercialisé à un prix acceptable, mais c'est une approche innovante pour résoudre ce qui est actuellement un obstacle majeur à l'adoption de la plateforme Z690 DDR5. En fait, c'est exactement le genre de démo technologique que l'on s'attend à voir au CES2022. Malheureusement, l'événement est pour le moment menacé en raison du pic des cas de COVID qui a poussé les exposants à renoncer à la participation en personne.



Peut-être sera-t-il mentionné lors du livestream ASUS Rise of Gamers prévu à 19 heures GMT (11 heures PST) le 4 janvier 2022.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



