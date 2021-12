THERMALRIGHT nous propose : Les ventilateurs haute pression statique de 92 mm de la série TL-B9 et S-FDB.



Un ventilateur de 92 mm fabriqué en matériau "S-FDB", qui est extrêmement durable et présente un faible coefficient de friction sur les roulements. De plus, le "TL-B9W", entièrement blanc, est disponible dans une variation de couleur.



TL-B9







Les principales spécifications sont les suivantes : une vitesse de rotation maximale de 2 500 tr/min à 10 %, un volume d'air maximal de 54 CFM, une pression statique maximale de 2,24 mmH2O, un niveau sonore maximal de 23 dBA, un connecteur PWM à quatre broches et un courant de fonctionnement de 0,13 A.



TL-B9W







Les dimensions extérieures sont de 92 mm de largeur, 92 mm de longueur, 25,6 mm d'épaisseur et 105 g de poids. L'emballage comprend des vis pour l'installation et un câble de dérivation en forme de Y.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D