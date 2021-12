L'application GAMDIAS HERA 2021 finalisée.







Voilà maintenant un an déjà, la société GAMDIAS publiait une première version beta de sa nouvelle application HERA 2021 pour la configuration des périphériques de jeu de la marque. Hélas, depuis, c'est le calme plat puisque depuis décembre 2020, ni cette nouvelle application HERA 2021 ni l'ancienne édition HERA (2.9.x) n'ont reçu la moindre mise à jour.







Toutefois, d'après nos constatations, HERA 2021 a été mis à jour le 21 décembre 2021 en version 1.4.2.2 et le logiciel n'est désormais plus considéré comme une version expérimentale (beta). On aurait pu penser que le curieux nom du logiciel changerait pour l'occasion d'autant plus que l'année 2022 pointe le bout de son nez, eh bien non...



D'après GAMDIAS, quelques bugs ont été corrigés dans HERA 2021 notamment avec l'interface de réglage des effets d'éclairage RGB après le chargement de la souris. La fenêtre User Account Control (UAC) ne devrait par ailleurs plus être affichée par Windows.



En ce qui concerne la compatibilité matérielle, toujours aussi peu de périphériques GAMDIAS sont supportés par HERA 2021. La situation est même pire, car les claviers initialement supportés par la version beta ne sont bizarrement maintenant plus pris en charge par cette version 1.4.2.2 ! Il s'agit des modèles ARES P1 et HERMES P1A. Seuls les casques audio HEBE M1/M2/M3/P1/P1A, les souris NYX P2, ZEUS M2/P2 ainsi que les fauteuils de jeu de la gamme ACHILLES sont compatibles avec HERA 2021. Pour tous les autres produits GAMDIAS, il faut se contenter de HERA 2.9.6.



Grâce à HERA 2021, vous pouvez paramétrer les effets d'éclairage RGB des périphériques GAMDIAS ou régler différentes autres options. Une partie de ces réglages sont également accessibles via l'application mobile HERA pour smartphones Android ou iOS.



Téléchargement



- Application GAMDIAS HERA 2021 1.4.2.2 pour Windows 7/8/8.1/10/11 : Cliquez ICI.



