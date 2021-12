ASUS présente les refroidisseurs AIO ROG STRIX LC II ARGB White Edition.



ASUS présente les refroidisseurs de CPU liquides tout-en-un ROG STRIX LC II ARGB White Edition dotés de la technologie de pompe Asetek de 7e génération. Disponibles avec des radiateurs de 240 mm et 360 mm, les ROG STRIX LC II 240 ARGB White Edition et ROG STRIX LC II 360 ARGB White Edition offrent un refroidissement exceptionnel avec un bruit minimal. Ces nouveaux refroidisseurs prennent en charge les derniers sockets AMD et Intel, notamment AM4 et TR4, ainsi que LGA 1700 d'Intel. Les deux refroidisseurs sont équipés de tubes en caoutchouc de 380 mm à manchon blanc. Le refroidisseur ROG STRIX LC II ARGB White Edition est doté d'un logo ROG éclairé en ARGB sur son bloc d'eau qui prend en charge la technologie ASUS Aura Sync.







Caractéristiques du refroidisseur ROG STRIX LC II White Edition :



- La pompe Asetek de septième génération offre un refroidissement exceptionnel et un bruit minimal avec une plage de fonctionnement à partir de 840 tr/min.

- Les ventilateurs de radiateur conçus par ROG fournissent un flux d'air et une pression statique optimisés.

- L'éclairage ARGB sur le couvercle de la pompe revêtu de NCVM et sur les ventilateurs du radiateur confère un design élégant et moderne.

- L'esthétique complète parfaitement les cartes mères ROG à partir de la scène centrale.

- Les tubes renforcés et manchonnés offrent une durabilité accrue.



Les refroidisseurs de CPU ROG STRIX LC II ARGB White Edition offrent un refroidissement liquide de haute performance dans un style distinctif avec une esthétique Moonlight White, et la prise en charge du dernier socket LGA 1700 pour les processeurs Intel Core de 12e génération. Doté d'un design en boucle fermée et de ventilateurs radiateurs RVB adressables, le STRIX LC II ARGB White Edition libère tout le potentiel de votre CPU AMD ou Intel débloqué tout en rehaussant votre construction avec des effets lumineux multicolores brillants. Avec les performances, les caractéristiques et le style que vous attendez de ROG, les refroidisseurs STRIX LC II ARGB White Edition sont prêts à devenir un élément essentiel de votre plate-forme.



ASUS n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article.



