DEPPCOOL nous propose un nouveau clavier Gamers : Le KB500 numérique avec des commutateurs d'axe rouge OUTEMU de type linéaire.



Deepcool présente le clavier mécanique KB500 à dix touches pour le jeu. Le commutateur de touches est équipé d'un commutateur Gaote OUTEMU compatible avec CHERRY MX.















Equipé d'un commutateur OUTEMU à axe rouge qui simule l'impression d'une frappe linéaire. MX CHERRY Un commutateur ayant des caractéristiques d'axe rouge, une force de poussée de 50 cN et la capacité de survivre à 50 millions d'entrées. En outre, un clavier moulé bicolore est utilisé, qui mélange deux types de résine différents. Les exigences sont conçues de manière que les marquages ne se détériorent pas physiquement.



La disposition du clavier est en anglais et chaque touche est dotée de LED RVB intégrées pour personnaliser l'éclairage. En plus de prendre en charge les pressions simultanées sur les touches grâce à la fonction N-key rollover, il dispose de 32 Ko de mémoire embarquée pour stocker les informations personnalisées dans l'unité principale. L'interface de connexion est USB et un taux d'interrogation de 1 000 Hz est pris en charge. Le câble mesure 1,8 m de long. Les dimensions extérieures sont de 355 mm de large, 127 mm de profondeur et 27 mm de hauteur.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D