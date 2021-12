Lenovo ThinkBook Plus avec tablette intégrée : Une fuite aux côtés du ThinkPad Z.



Bien que le CES 2022 ne soit pas ce qui était initialement prévu pour Lenovo, la société pourrait révéler plusieurs nouveaux modèles d'ordinateurs portables, bien que de manière plus numérique que ce que la société avait initialement prévu, en raison de son retrait de l'exposition physique au salon. Des photos d'au moins trois modèles à venir ont été divulguées par @Evleaks et tous trois sont intrigants en soi, car ils apportent tous quelque chose de nouveau à la table, ou devrait-on dire un tour ?











Tout d'abord, nous avons le ThinkBook Plus de 17 pouces, qui a une tablette intégrée sur le côté droit du clavier, plus un stylet qui fonctionne avec la tablette. Malheureusement, le stylet a l'air plutôt "bon marché", faute d'un meilleur mot, surtout par rapport à d'autres appareils récents dotés d'un stylet, alors espérons que des options tierces seront utilisables. Il semble que la section de la tablette peut être utilisé pour la saisie tactile normale ainsi, sur la base des photos de fuite. Aucune spécification technique n'a été fournie, mais nous pouvons repérer ce qui semble être une empreinte digitale combinée et un bouton d'alimentation juste au-dessus du clavier et autour de l'arrière se trouve un port HDMI, deux ports USB de type A et un port USB-C, plus ce qui semble être une prise de courant et un autre port USB-C sur le côté gauche de l'ordinateur portable.







Les modèles ThinkPad Z semblent être le Z16 et le Z13, ce qui suggère un modèle de 16 pouces et un modèle de 13 pouces. Ce qui ressort ici, c'est la protubérance au-dessus de l'écran pour la caméra web, qui semble être une installation compatible avec Windows Hello avec un support 1080p, quelque chose d'un grand pas en avant par rapport à la plupart des ordinateurs portables aujourd'hui. Les deux modèles semblent avoir une finition douce au toucher sur le couvercle et un design haut de gamme en deux tons. Heureusement, il semble que Lenovo ait gardé le "mamelon" ThinkPad que la plupart des acheteurs de ThinkPad recherchent en plus des claviers généralement bien meilleurs par rapport à la plupart des concurrents.







Le ThinkPad Z16 semble présenter au moins trois ports USB-C, qui peuvent ou non prendre en charge Thunderbolt et ou USB4. Nous apercevons également un emplacement pour carte SD et une prise casque combo, mais au-delà, nous devrons attendre de voir quelles seront les fonctionnalités dont il sera doté. Le ThinkPad Z13, quant à lui, semble avoir été vraiment dépouillé en ce qui concerne les ports et ne semble disposer que de deux ports de type USB-C et d'une prise combinée pour casque, ce qui ne va probablement pas plaire à la foule traditionnelle des ThinkPad. Les deux modèles semblent par ailleurs avoir un bouton d'alimentation monté sur le côté, encore une fois quelque chose qui ne sera assurément pas populaire auprès des acheteurs traditionnels de ThinkPad. Espérons qu'il s'agit de nouveaux ajouts pour une nouvelle génération d'utilisateurs de ThinkPad, plutôt que de quelque chose qui est destiné à remplacer les modèles actuels de la gamme, dont les caractéristiques sont déjà réduites.



TECHPOWERUP