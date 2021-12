SilverStone dévoile le boîtier CS351 Micro-ATX pour les cas d'utilisation croisés NAS+Gaming.



SilverStone a dévoilé aujourd'hui le CS351, un boîtier Micro-ATX unique qui vous permet de construire un PC de jeu ou de création avec stockage hot-swappable, ou un NAS DIY. Ce boîtier est nettement plus grand que les NAS à 5 baies que l'on trouve habituellement sur le marché, mais c'est parce qu'il offre de la place pour une configuration Micro-ATX à part entière, y compris de la place pour une carte graphique haut de gamme à trois fentes jusqu'à 36,8 cm de longueur. Pour les créateurs, cela signifie de la place pour une carte graphique haut de gamme Quadro RTX ou Radeon PRO ; pour les joueurs, cela signifie de la place pour une RTX 3090 ou une RX 6900 XT refroidie par air.























La caractéristique la plus frappante est sans doute les cinq boîtiers verrouillables de 3,5 pouces remplaçables à chaud, chacun avec des fonds de panier SATA 6 Gbps (SAS 12 Gbps en option). La cage est ventilée de l'intérieur par un ventilateur de 80 mm et utilise une entrée Molex à 4 broches pour l'alimentation. Chacune des 5 baies dispose d'une connexion SATA 6 Gbps individuelle à votre carte mère. Les baies internes comprennent un support de 2,5 pouces ou la possibilité de monter jusqu'à sept disques de 2,5 pouces en mangeant l'espace destiné aux cartes graphiques. La ventilation active comprend trois sorties arrière de 40 mm, deux sorties supérieures de 80 mm et un convoyeur interne de 80 mm pour la cage de disque à 5 baies. Mesurant 265 mm (L) x 209 mm (H) x 411 mm (P), le boîtier pèse environ 5 kg.



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP