La NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Mobile apporte une mémoire de 16 Gbps et un TGP de 175 Watts.



NVIDIA se prépare à lancer une solution ultime pour les ordinateurs portables haut de gamme et les joueurs qui pourraient bénéficier de l'intégration de cartes graphiques hautes performances dans des systèmes mobiles comme les ordinateurs portables de jeu. Selon les rumeurs, NVIDIA préparerait un GPU mobile GeForce RTX 3080 Ti qui offrirait les plus hautes performances de la famille Ampère. Selon des sources proches de VideoCardz, l'équipe verte s'est préparée à annoncer le modèle mobile RTX 3080 Ti avec une mémoire plus rapide et une puissance graphique totale (TGP) plus élevée. La vitesse de la mémoire sera portée à 16 Gbps, contre 14 Gbps pour la RTX 3080 mobile.









De même, le TGP global total recevra également une augmentation à 175 watts. C'est juste un peu plus que le TGP de 165 watts de la RTX 3080 mobile. La version Ti améliorera le nombre de cœurs CUDA et d'autres éléments comme les TMU à des spécifications indéterminées. Actuellement, la rumeur dit que la version Ti pourrait comporter 7424 cœurs CUDA, ce qui représente une amélioration par rapport aux 6144 de la version RTX 3080 normale.



VIDEOCARDZ